🚩Ropa klesá o 7 %, keď Trump signalizuje rokovania s Iránom tento víkend

Ceny ropy (OIL) klesajú o viac než 7 % k úrovni 90 USD za barel po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil, že rokovania medzi Washingtonom a Teheránom by sa mohli obnoviť už tento víkend. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa podľa všetkého drží, čo trhom dáva priestor na opatrný optimizmus. Súčasné prímerie medzi USA a Iránom má vypršať 21. apríla.
Brent smeruje k týždennej strate, zatiaľ čo WTI od začiatku týždňa klesá takmer o 10 %. Podľa Trumpa sú Washington a Teherán „veľmi blízko“ k dosiahnutiu dohody, pričom dodal, že Irán súhlasil, že viac než 20 rokov nebude usilovať o jadrové zbrane. Obmedzenie iránskych jadrových ambícií označil Trump za jeden z hlavných dôvodov konfliktu. Kľúčovým faktorom zostáva Hormuzský prieliv, ktorý je teraz čiastočne blokovaný a týka sa približne 20 % globálnych dodávok ropy. Akákoľvek dôveryhodná vyhliadka na jeho znovuotvorenie by znamenala návrat významných objemov na trh a tým aj tlak na pokles cien.
Trh zostáva výrazne binárny:
- Pokrok v rokovaniach = tlak na pokles
- Kolaps rokovaní alebo eskalácia = prudký odraz nahor
Súčasné ceny okolo 90 až 100 USD odrážajú rovnováhu medzi:
- Nádejou na deeskaláciu
- Pokračujúcimi výpadkami v dodávkach
Fyzická ponuka zostáva obmedzená. Toky cez Hormuzský prieliv sú stále výrazne pod bežnou úrovňou a americká blokáda naďalej obmedzuje iránsky export. Aj keby došlo k znovuotvoreniu prielivu, obnova dodávok bude postupná a trh sa nevráti do rovnováhy okamžite, čo môže držať ceny relatívne vysoko. Na druhej strane začína pôsobiť slabší dopyt. IEA aj OPEC signalizujú v najbližších mesiacoch slabší globálny dopyt, čo vytvára dodatočný štrukturálny tlak na ceny.
Volatilita pravdepodobne zostane vysoká, pretože trhy aktuálne reagujú viac na geopolitické titulky než na krátkodobé fundamenty. Dlhodobé riziko pretrváva. Obnovenie narušenej produkcie môže trvať až dva roky a otázka kontroly nad Hormuzským prielivom zostáva stále nevyriešená.
OIL (D1)
Včera sa ropa priblížila k 100 USD a narazila na silnú rezistenciu, potom sa stiahla pod EMA 50 (oranžová línia), čo môže naznačovať predĺženie medvedieho momenta. Ak rokovania povedú k zúženiu rozdielov medzi Teheránom a Washingtonom, ceny by sa mohli dostať pod tlak smerom k oblasti 80 USD, kde je viditeľných niekoľko dôležitých cenových reakcií, a prípadne aj k pásmu 70 až 75 USD, teda k úrovniam pred vojnou. Korekcia z lokálnych maxím už presahuje 20 %. Ak však rokovania zlyhajú a Irán si zachová svoj jadrový postoj aj kontrolu nad Hormuzským prielivom, môže sa Brent vrátiť nad 100 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.