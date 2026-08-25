- Cena ropy Brent klesá približne o 3 % pod 90 USD za barel, keďže trh počíta s tým, že USA budú voči Iránu postupovať skôr cez sankcie než cez ďalšiu vojenskú eskaláciu.
- Washington oznámil nový sankčný balík voči viac než 70 subjektom, osobám a plavidlám, pričom cieli najmä na dopravu, banky, technológie, digitálne aktíva a obchod so zlatom.
- Trh zatiaľ vníma sankcie ako menej rizikový scenár než vojenský konflikt, najmä preto, že Čína zostáva hlavným odberateľom iránskej ropy a bez tvrdších sekundárnych sankcií nemusí dôjsť k výraznému narušeniu tokov ropy.
- Technicky Brent testuje dôležitý support v pásme 86–88 USD, ktorého prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles k úrovni okolo 84,4 USD za barel.
- Cena ropy Brent klesá približne o 3 % pod 90 USD za barel, keďže trh počíta s tým, že USA budú voči Iránu postupovať skôr cez sankcie než cez ďalšiu vojenskú eskaláciu.
- Washington oznámil nový sankčný balík voči viac než 70 subjektom, osobám a plavidlám, pričom cieli najmä na dopravu, banky, technológie, digitálne aktíva a obchod so zlatom.
- Trh zatiaľ vníma sankcie ako menej rizikový scenár než vojenský konflikt, najmä preto, že Čína zostáva hlavným odberateľom iránskej ropy a bez tvrdších sekundárnych sankcií nemusí dôjsť k výraznému narušeniu tokov ropy.
- Technicky Brent testuje dôležitý support v pásme 86–88 USD, ktorého prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles k úrovni okolo 84,4 USD za barel.
Cena ropy Brent klesá pod 90 USD za barel
Futures na ropu Brent (OIL) klesajú približne o 3 % a prepadajú sa pod psychologickú hranicu 90 USD za barel do pásma 87–88 USD. Ropa WTI (OIL.WTI) takisto oslabuje, a to o 3,4 % na 82 USD. Tretia poklesová seansa v rade prišla po správach, že USA sa pri tlaku na Irán pravdepodobne budú spoliehať skôr na sankcie než na ďalšie vojenské kroky.
USA oznamujú sankcie: Čo zatiaľ vieme
Najnovším zvratom v konflikte na Blízkom východe bolo ukončenie 60-dňového vyjednávacieho obdobia, po ktorom Trump oznámil plány na „ekonomický deň D“ proti Iránu. Americký prezident na sociálnych sieťach pohrozil každej krajine, ktorej subjekty budú Irán akýmkoľvek spôsobom podporovať, a prisľúbil jeho úplnú izoláciu. Ako však budú tieto opatrenia vyzerať v praxi?
Kľúčové oznámenia amerického ministerstva financií
- Priame sankcie na subjekty a plavidlá: Americký minister financií Scott Bessent oznámil priame sankcie proti viac než 70 subjektom, jednotlivcom a plavidlám napojeným na Irán. Zoznam zahŕňa 26 subjektov a osôb z pevninskej Číny a Hongkongu, opatrenia proti iránskemu bankovému sektoru vrátane Bank Melli a tiež postupné ukončenie existujúcich sankčných výnimiek.
- Zameranie na päť kľúčových sektorov: Nový sankčný balík mieri na päť hlavných ekonomických pilierov Teheránu: lodnú dopravu, letectvo, digitálne aktíva, technológie a obchod so zlatom. Trumpova smernica požaduje okamžitý zásah proti pašovaniu ropy, hotovostným prevodom, zmenárňam, nastrčeným spoločnostiam, lodným registrom a swapovým linkám.
- Sekundárne sankcie: Washington varoval zahraničné vlády, že ak dovolia miestnym firmám, letiskám alebo finančným inštitúciám podporovať Irán, môžu čeliť americkým odvetným sankciám. Údajne boli stanovené prísne termíny na prerušenie väzieb a Bessent navyše pohrozil sankciami proti jednej významnej finančnej inštitúcii do konca týždňa pre jej vzťahy s Iránom.
Sankcie znižujú riziko eskalácie... a zatiaľ majú obmedzený dopad
Na prvý pohľad môžu sankcie pôsobiť ako ďalšia fáza nekonečného konfliktu. Pre trhy však výrazne znižujú vnímané geopolitické riziko a súčasná stratégia Washingtonu vytvára priestor na ďalší pokles cien ropy. Prečo?
Po prvé, zmena tónu Washingtonu znižuje pravdepodobnosť ďalšej vojenskej eskalácie.
Po druhé, Čína zostáva hlavným odberateľom iránskej ropy, takže bez priameho ekonomického zásahu proti Pekingu by sa globálne toky ropy nemali výrazne zhoršiť oproti súčasnému stavu.
Po tretie, trh vníma nový postoj Washingtonu skôr ako „viac slov než činov“. Bez sekundárnych sankcií proti kľúčovým partnerom Iránu pravdepodobne „ekonomický deň D“ ropný trh výrazne nenaruší. Skutočný dopad sankcií navyše môže zostať obmedzený, ak bude Trumpova administratíva súčasne pokračovať v „tichých rokovaniach“.
Po štvrté, ani druhá strana konfliktu nezostáva pasívna. Irán varoval, že USA a ich spojenci by sa mali pripraviť na protiútok. Čína pohrozila obmedzením prístupu k farmaceutickým produktom a kritickým surovinám/vzácnym zeminám. Katar označil sankcie za jednostranné. Pakistan údajne pripravuje ďalší mierový návrh pre USA a americkí diplomati sa majú chystať na návrat na Blízky východ.
To všetko znižuje prah bolesti pre USA, a preto trh súčasnú situáciu vníma ako príležitosť na návrat cien ropy z lokálnych maxím.
Technická analýza: OIL (D1)
Futures na ropu Brent (OIL) zostávajú pod výrazným predajným tlakom a aktuálne testujú kľúčovú supportnú zónu na dennom grafe. Hlavný support tvorí súbeh dvoch významných exponenciálnych kĺzavých priemerov: 30-dňová EMA na 87,52 USD a 100-dňová EMA na 87,01 USD, pričom oblasť pri 86,40 USD ďalej posilňuje 50 % Fibonacciho retracement.
Indikátor RSI za 14 dní sa nachádza na neutrálnych 50,3 bodoch. Absencia prepredaných signálov ponecháva predávajúcim dostatok priestoru na ďalší tlak. Prerazenie tejto supportnej oblasti by otvorilo cestu k hlbšiemu poklesu smerom k 61,8 % Fibonacciho úrovni okolo 84,43 USD.
Zdroj: xStation5
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