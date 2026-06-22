Ropa opäť stráca napriek napätiu okolo Hormuzského prielivu

- Ropa klesá vďaka diplomacii: víkendové hrozby Iránu, že zablokuje Hormuzský prieliv, rýchlo zmiernili rokovania s USA. Ropa Brent klesla pod 80 USD za barel.
- Masívna „temná“ preprava: zatiaľ čo oficiálna premávka klesla, neoficiálne prúdi prielivom až 2–3 milióny barelov denne s vypnutými transpondérmi.
- Vyššie ceny pohonných hmôt v Poľsku od 1. júla: koniec štítu CPN a skokové zvýšenie DPH z 8 % na 23 % zvýšia ceny na čerpacích staniciach hneď na začiatku letných prázdnin. Lacnejšia ropa je jediným tlmiacim faktorom.
- Ropa klesá vďaka diplomacii: víkendové hrozby Iránu, že zablokuje Hormuzský prieliv, rýchlo zmiernili rokovania s USA. Ropa Brent klesla pod 80 USD za barel.
- Masívna „temná“ preprava: zatiaľ čo oficiálna premávka klesla, neoficiálne prúdi prielivom až 2–3 milióny barelov denne s vypnutými transpondérmi.
- Vyššie ceny pohonných hmôt v Poľsku od 1. júla: koniec štítu CPN a skokové zvýšenie DPH z 8 % na 23 % zvýšia ceny na čerpacích staniciach hneď na začiatku letných prázdnin. Lacnejšia ropa je jediným tlmiacim faktorom.
Víkendová paralýza a diplomatický obrat
Uplynulý víkend priniesol prudký nárast napätia na Blízkom východe. To spočiatku hrozilo odrezaním kľúčového globálneho uzla pre prepravu ropy, ktorý pred vojnou predstavoval 20 % svetových dodávok čierneho zlata a 20 % obchodu s LNG. V reakcii na sobotné izraelské útoky v Libanone, pri ktorých zomrelo viac ako 30 ľudí, oznámil Teherán opätovné zablokovanie strategického Hormuzského prielivu. Zároveň obvinil USA, že tolerujú porušovanie predchádzajúcich dohôd. Zdalo sa, že dohoda bude kvôli tvrdým vyhláseniam prezidenta Trumpa na sociálnych sieťach úplne porušená. Dnešné ráno pred európskou seansou však ukazuje návrat k stabilizácii.
Zdroj: Truth
Okamžitá mediácia zo strany Kataru a Pakistanu viedla k ďalšej deeskalácii. Rokovania vo švajčiarskom Bürgenstocku boli obnovené a skončili sa v pondelok skoro ráno vytvorením oficiálneho plánu postupu, ktorého cieľom je dosiahnuť úplnú mierovú dohodu do 60 dní. Stojí však za zmienku, že iránska strana uvádza, že úvodné rokovania sa zamerali predovšetkým na zmrazené aktíva Iránu a sankcie, nie na otázky týkajúce sa Libanonu. Napriek tomu USA a Irán zriadili priamu komunikačnú linku, aby zabránili incidentom a zaručili bezpečný prejazd obchodných plavidiel cez Hormuzský prieliv. Zároveň vytvorili skupinu, ktorá má pracovať na dosiahnutí trvalého mieru v Libanone.
Začiatok dnešného obchodovania bol po skrátenej piatkovej seanse nervózny. Ropa Brent začínala takmer na úrovni 82 USD za barel, ale ceny sa veľmi rýchlo vrátili k poklesom. Aktuálne ropa Brent aj WTI stráca približne 1,5 % hodnoty, stále je však ďaleko od lokálnych miním z minulého štvrtka, keď sme boli jeden deň po podpise memoranda.
Dva prepravné koridory: Premávka je stále výrazne obmedzená
Napriek uisteniam Teheránu o uzavretí trasy prúdili počas víkendu prielivom nepretržite milióny barelov ropy, čo podporilo naratív Pentagonu o schopnosti brániť obchodné trasy. Aktuálne sa na navigačnej mape objavili dva odlišné koridory:
- Severný koridor (iránsky): trasa kontrolovaná Teheránom pri ostrove Qeshm, ktorú cez víkend využívali okrem iných supertankery prepravujúce irackú a kuvajtskú ropu smerom do Indie.
- Južný koridor (ománsky): trasa určená Spoločným námorným informačným centrom (JMIC), ktorá vedie pozdĺž pobrežia Ománu. Hoci plavba v tejto oblasti nevyžaduje koordináciu so silami USA, JMIC odporučilo lodiam pohybovať sa so zapnutými transpondérmi (systém AIS) a plným osvetlením cez deň aj v noci.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Hoci preprava nebola fyzicky úplne zablokovaná, skutočný objem premávky na tejto kľúčovej trase drasticky klesol. V nedeľu večer panovala v prielive takmer úplná paralýza. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dňoch, hneď po uzavretí predbežnej dohody, bola premávka najvyššia od začiatku konfliktu, po víkendových oznámeniach z Iránu sa pre otvorenú plavbu so zapnutou lokalizáciou rozhodlo len niekoľko menších plavidiel.
Niektorí producenti z regiónu sa rozhodli vyslať tankery „potme“, teda s vypnutými transpondérmi, aby vykonali prekládku na otvorenom mori bez toho, aby pritiahli pozornosť trhu. Tento postup prebieha už niekoľko týždňov a dosiahol takmer 2–3 milióny barelov denne. Oficiálne stále prechádza Hormuzským prielivom len malý počet lodí. Neoficiálne by to mohlo byť 2–3-krát viac.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ako je to s prepravou LNG?
Dáta zo systémov na sledovanie lodí prinášajú aj informácie o trhu so skvapalneným zemným plynom. LNG tankery boli pozorované pri pokusoch vplávať do Perzského zálivu. Zozbierané dáta však naznačujú, že tieto plavidlá dokázali prejsť a opustiť kľúčové body trasy na konci piatkového dňa, teda ešte pred oficiálnym oznámením Iránu o obnovení blokády prielivu. Je potrebné zdôrazniť, že útok na plavidlo prepravujúce ropu, teda palivo, nie je taký nebezpečný ako útok na plynový tanker.
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