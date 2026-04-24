Ropa opět na úrovni 100 USD 🚀

Ceny ropy se opět pohybují kolem 100 USD za barel
Za tento týden ropa přidala téměř 15 %
- Írán není ochoten jednat bez zrušení americké blokády v Hormuzu
Ceny ropy sa opäť veľmi priblížili úrovni 100 dolárov za barel, a to aj napriek tomu, že Izrael a Libanon predĺžili prímerie o tri týždne. Ropa za tento týždeň pridala už takmer 15 %. Trhy sa aj naďalej obávajú, že pretrvávajúca blokáda a konflikty môžu obmedziť dodávky ropy, čo má vplyv na globálnu ekonomiku.
Konflikt medzi Izraelom a ozbrojenou skupinou Hizballáh v Libanone, ktorá je podporovaná Iránom, je jedným z niekoľkých kľúčových problémov už osem týždňového konfliktu na Blízkom východe. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom trvá už od 8. apríla, stále však prebieha americká blokáda Hormuzu s cieľom prinútiť Irán k ďalšiemu kolu mierových rokovaní.
Irán je podľa svojich vyjadrení ochotný rokovať, ak by došlo k ukončeniu americkej blokády Hormuzu, inak nie je k rokovaniam naklonený. Trump tiež nariadil zostreliť všetky lode, ktoré sa pokúsia rozmiestniť míny v Hormuzskom prielive. Situácia medzi oboma stranami je aj naďalej veľmi napätá, aj napriek tomu, že minulý piatok trhy veľmi pozitívne reagovali na otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý bol však ešte počas soboty opäť uzavretý.
Světové trhy sa však aj napriek pretrvávajúcej globálnej neistote pohybujú blízko svojich maxím, americký index S&P 500 včera uzavrel nad hodnotou 7 100 a aj dnešné futures naznačujú pozitívny vývoj na akciových trhoch. Na futures index S&P 500 pridáva 0,5 %, trhy sú tak zatiaľ pokojné a skôr sa sústredia na prebiehajúcu výsledkovú sezónu. Podobný vývoj je vidieť aj na nemeckom indexe DAX, ktorý tiež počas dneška rastie o viac ako 0,5 %.
Graf OIL (H1)
Zdroj: xStation05
