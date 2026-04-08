Ropa padá o 10 % 📉

Ropa prudko klesá po tom, čo USA na poslednú chvíľu zrušili plánovaný útok na Irán a prostredníctvom mediácie za účasti Pakistanu sa s Teheránom dohodli na dvojtýždňovom prímerí. Brent crude (OIL) stráca viac ako 10 % a pohybuje sa okolo 94 USD za barel, hoci na začiatku seansy otvorila ešte nižšie pri úrovni 91 USD.
- Časť tankerovej dopravy cez Hormuzský prieliv sa obnovuje, čo by malo krátkodobo zmierniť obmedzenia ponuky a umožniť Európe a Ázii čiastočne doplniť zásoby. Trump uviedol, že USA už počas skorších rokovaní súhlasili s časťami 10-bodového mierového návrhu Iránu, teda ešte pred útokmi USA a Izraela na Teherán. Podľa amerického prezidenta boli vojenské ciele operácie splnené a navrhnutý rámec by mohol slúžiť ako východiskový bod pre širšiu dohodu.
- Zásadné opravy ropnej infraštruktúry v Perzskom zálive však pravdepodobne zostanú pozastavené až do dosiahnutia plnej mierovej dohody, nielen dočasného prímeria. Podľa Rystad Energy by kompletná obnova infraštruktúry v regióne mohla trvať roky a stáť viac ako 25 miliárd USD.
- Ak by sa napokon podarilo uzavrieť komplexnú dohodu, ceny ropy by sa mohli dostať pod tlak smerom k úrovniam spred konfliktu, teda približne k 71 USD za barel. Tento scenár je však zatiaľ neistý. V najbližších týždňoch preto trh pravdepodobne zostane v stave vyčkávania medzi rizikom obnovenia konfliktu, ktoré by mohlo vyvolať ďalší cenový skok, a možnosťou hlbšieho poklesu.
Aj v prípade pokojnejšej situácie bude oprava škôd na rafinérskej infraštruktúre pravdepodobne trvať niekoľko mesiacov, zatiaľ čo úplné zotavenie potrvá výrazne dlhšie. Trhy sa teraz zamerajú na signály z delegácií USA a Iránu, najmä na kľúčové červené línie, ako sú obohacovanie uránu – na ktorom Teherán trvá na civilné účely – a kontrola tranzitu cez Hormuzský prieliv. Potenciálne poplatky okolo 2 miliónov USD za tanker by mohli Iránu vygenerovať až 40 miliárd USD ročne, čo by v kombinácii s uvoľnením sankcií výrazne posilnilo jeho pozíciu v regióne. To je scenár, ktorý Washington a jeho spojenci nemusia byť ochotní prijať. Cez prieliv každoročne prejde približne 20 000 plavidiel.
OIL (H1)
Zdroj: xStation5
