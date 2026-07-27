📉Ropa prudko zlacnela, napätie na Blízkom východe však pretrváva🛢️

- Cena ropy Brent klesla o približne 6,5 % po tom, ako Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú leteckú kampaň USA proti Iránu
- Americkí vojenskí predstavitelia odporučili ukončenie operácie s tým, že bombardovanie dosiahlo svoje limity a armáda čelila nedostatku vhodných cieľov
- Napriek poklesu cien ropy zostáva situácia napätá - Saudská Arábia, Jordánsko a Irak hlásili dronové útoky spájané s Iránom alebo jeho spojencami
- Trhy budú naďalej sledovať vývoj v Hormuzskom prielive, keďže akékoľvek narušenie dopravy by mohlo opäť zvýšiť geopolitickú rizikovú prirážku na rope
- Cena ropy Brent klesla o približne 6,5 % po tom, ako Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú leteckú kampaň USA proti Iránu
- Americkí vojenskí predstavitelia odporučili ukončenie operácie s tým, že bombardovanie dosiahlo svoje limity a armáda čelila nedostatku vhodných cieľov
- Napriek poklesu cien ropy zostáva situácia napätá - Saudská Arábia, Jordánsko a Irak hlásili dronové útoky spájané s Iránom alebo jeho spojencami
- Trhy budú naďalej sledovať vývoj v Hormuzskom prielive, keďže akékoľvek narušenie dopravy by mohlo opäť zvýšiť geopolitickú rizikovú prirážku na rope
Cena ropy Brent v pondelok výrazne klesla po tom, ako americký prezident Donald Trump cez víkend nečakane pozastavil dvojtýždňovú leteckú kampaň proti Iránu. Trhy tento krok vyhodnotili ako signál zmiernenia rizika ďalšej eskalácie konfliktu, čo stlačilo cenu Brentu o približne 6,5 % späť k úrovni okolo 90 USD za barel. Ešte minulý týždeň pritom ropa krátkodobo prekročila hranicu 100 USD za barel.
Podľa agentúry Reuters bolo rozhodnutie o prerušení bombardovania prijaté po odporúčaní amerických vojenských veliteľov. Tí upozornili, že rozsah operácie dosiahol svoje limity, pričom armáda zároveň začala pociťovať nedostatok vhodných cieľov a rastúcu spotrebu protivzdušnej munície. Napriek poklesu cien ropy však situácia v regióne zostáva napätá. Saudská Arábia oznámila, že zostrelila drony smerujúce na ropnú infraštruktúru, pričom z útoku obvinila Iránom podporované milície pôsobiace v Iraku. Dronové incidenty zároveň hlásili aj Jordánsko a severný Irak, čo naznačuje, že bezpečnostná situácia na Blízkom východe zostáva veľmi krehká. Ďalším zdrojom neistoty je Hormuzský prieliv. Irán naďalej deklaruje, že nad touto strategickou námornou trasou vykonáva kontrolu. Iránske štátne médiá uviedli, že tamojšie úrady otočili späť šesť lodí, ktoré sa podľa Teheránu pokúsili preplávať nepovolenou trasou. Tieto informácie však zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Teherán zároveň odmietol tvrdenia, že požiadal o obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi. Irán síce deklaruje ochotu pokračovať v diplomacii prostredníctvom sprostredkovateľov, zároveň však trvá na tom, že pokiaľ bude platiť súčasné prímerie, neplánuje obnoviť priame útoky.
Čo bude trh sledovať?
Pre vývoj cien ropy zostáva rozhodujúce, či sa podarí udržať prímerie medzi USA a Iránom a či nedôjde k narušeniu dodávok cez Hormuzský prieliv. Hoci pokles geopolitickej rizikovej prirážky viedol k výraznému zlacneniu ropy, pokračujúce dronové útoky a napätie v regióne naznačujú, že volatilita na energetických trhoch môže zostať zvýšená aj v nasledujúcich dňoch.
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