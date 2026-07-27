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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
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16:01 · 27. júla 2026

📉Ropa prudko zlacnela, napätie na Blízkom východe však pretrváva🛢️

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Zhrnutie
Zhrnutie
  • Cena ropy Brent klesla o približne 6,5 % po tom, ako Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú leteckú kampaň USA proti Iránu
  • Americkí vojenskí predstavitelia odporučili ukončenie operácie s tým, že bombardovanie dosiahlo svoje limity a armáda čelila nedostatku vhodných cieľov
  • Napriek poklesu cien ropy zostáva situácia napätá - Saudská Arábia, Jordánsko a Irak hlásili dronové útoky spájané s Iránom alebo jeho spojencami
  • Trhy budú naďalej sledovať vývoj v Hormuzskom prielive, keďže akékoľvek narušenie dopravy by mohlo opäť zvýšiť geopolitickú rizikovú prirážku na rope

Cena ropy Brent v pondelok výrazne klesla po tom, ako americký prezident Donald Trump cez víkend nečakane pozastavil dvojtýždňovú leteckú kampaň proti Iránu. Trhy tento krok vyhodnotili ako signál zmiernenia rizika ďalšej eskalácie konfliktu, čo stlačilo cenu Brentu o približne 6,5 % späť k úrovni okolo 90 USD za barel. Ešte minulý týždeň pritom ropa krátkodobo prekročila hranicu 100 USD za barel.

Podľa agentúry Reuters bolo rozhodnutie o prerušení bombardovania prijaté po odporúčaní amerických vojenských veliteľov. Tí upozornili, že rozsah operácie dosiahol svoje limity, pričom armáda zároveň začala pociťovať nedostatok vhodných cieľov a rastúcu spotrebu protivzdušnej munície. Napriek poklesu cien ropy však situácia v regióne zostáva napätá. Saudská Arábia oznámila, že zostrelila drony smerujúce na ropnú infraštruktúru, pričom z útoku obvinila Iránom podporované milície pôsobiace v Iraku. Dronové incidenty zároveň hlásili aj Jordánsko a severný Irak, čo naznačuje, že bezpečnostná situácia na Blízkom východe zostáva veľmi krehká. Ďalším zdrojom neistoty je Hormuzský prieliv. Irán naďalej deklaruje, že nad touto strategickou námornou trasou vykonáva kontrolu. Iránske štátne médiá uviedli, že tamojšie úrady otočili späť šesť lodí, ktoré sa podľa Teheránu pokúsili preplávať nepovolenou trasou. Tieto informácie však zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.

GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)

 

Zdroj: xStation5

Teherán zároveň odmietol tvrdenia, že požiadal o obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi. Irán síce deklaruje ochotu pokračovať v diplomacii prostredníctvom sprostredkovateľov, zároveň však trvá na tom, že pokiaľ bude platiť súčasné prímerie, neplánuje obnoviť priame útoky.

Čo bude trh sledovať?

Pre vývoj cien ropy zostáva rozhodujúce, či sa podarí udržať prímerie medzi USA a Iránom a či nedôjde k narušeniu dodávok cez Hormuzský prieliv. Hoci pokles geopolitickej rizikovej prirážky viedol k výraznému zlacneniu ropy, pokračujúce dronové útoky a napätie v regióne naznačujú, že volatilita na energetických trhoch môže zostať zvýšená aj v nasledujúcich dňoch.

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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