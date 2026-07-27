US Open: Wall Street ožíva po prímerí medzi USA a Iránom

Po nervóznom závere minulého týždňa sa na Wall Street vrátil optimizmus. Americké akciové indexy zmazávajú časť predchádzajúcich strát a kapitál sa vracia do akcií. Hlavným impulzom k zlepšeniu nálady bolo oznámenie prímeria medzi USA a Iránom. Správa, že obe strany pozastavili vojenské operácie, vyvolala takmer okamžitý výpredaj na trhu s ropou, ktorý investori vyhodnotili ako znak poklesu geopolitického rizika.
Pokles cien ropy sa rýchlo premietol do lepšej nálady na americkom akciovom trhu. Obavy z ďalšej vlny inflačných tlakov výrazne ustúpili, takže sa trhy môžu opäť sústrediť na hlavné témy nadchádzajúcich dní – menovú politiku Fedu a výsledky najväčších technologických spoločností. Zdá sa, že si Wall Street vydýchla a opäť obrátila pozornosť k faktorom, ktoré už niekoľko mesiacov podporujú býčí trh.
Ide však iba o začiatok týždňa, ktorý bude pravdepodobne veľmi náročný. Fed v stredu ukončí svoje menovopolitické zasadnutie. Samotné rozhodnutie o úrokových sadzbách by trhy prekvapiť nemalo, pretože väčšina investorov očakáva ich ponechanie bez zmeny.
Oveľa dôležitejšie bude sprievodné vyhlásenie a tlačová konferencia predsedu Fedu Kevina Warshe. Nový šéf centrálnej banky už skôr uviedol, že sa chce odkloniť od tradičného poskytovania budúceho výhľadu menovej politiky. Trhy preto budú pozorne analyzovať každé jeho slovo, aby vyhodnotili pohľad Fedu na infláciu, silu americkej ekonomiky a pravdepodobnosť budúcich zmien úrokových sadzieb.
Súčasne prebieha jedna z najdôležitejších častí výsledkovej sezóny. Microsoft a Meta zverejnia výsledky v stredu, zatiaľ čo Amazon a Apple vo štvrtok. Len málo výsledkových reportov má pre trhy väčší význam, pretože práve tieto spoločnosti patrili medzi hlavné ťahúne nedávneho rastu amerických akciových indexov.
Investori sa opäť zamerajú na výkonnosť cloudových služieb a aktivít spojených s umelou inteligenciou. Trhy chcú potvrdenie, že silný rast pokračoval aj v 2. štvrťroku a že rozsiahle investície do AI začínajú prinášať čoraz lepšie výnosy.
Veľkú pozornosť pritiahne aj výhlaď kapitálových výdavkov. Po výsledkoch Alphabetu a jeho rozhodnutí zvýšiť tohtoročné investície teraz investori očakávajú, že podobným smerom sa vydajú aj ďalší technologickí giganti.
Nadchádzajúce dni tak môžu určiť smer Wall Street na niekoľko ďalších týždňov. Na jednej strane budú trhy vyhodnocovať signály Fedu. Na druhej strane budú investori posudzovať, či najväčšie technologické spoločnosti dokážu aj naďalej ospravedlniť svoje vysoké ocenenie.
Dôležitým faktorom zostáva aj vývoj v Perzskom zálive. Hoci prímerie výrazne zlepšilo náladu a vplyv geopolitických udalostí na finančné trhy postupne slabne, prípadná nová eskalácia by mohla opäť zvýšiť volatilitu, najmä na trhu s ropou.
Wall Street sa zároveň zrejme prispôsobila prostrediu zvýšeného geopolitického rizika a už nereaguje s takou nervozitou ako pred niekoľkými týždňami. Ak Fed zachová umiernený tón, najväčšie technologické spoločnosti opäť prekonajú očakávania a napätie na Blízkom východe sa nezvýši, súčasné oživenie sa môže zmeniť na pokračovanie širšieho uptrendu.
Zdroj: XTB Research
Futures na index S&P 500 (US500) dnes výrazne rastú. Zlepšenie nálady na Wall Street priamo súvisí s pozastavením vojenských operácií medzi USA a Iránom a s prudkým poklesom cien ropy.
Slabnúce obavy z ďalšej eskalácie na Blízkom východe podporili návrat investorov k rizikovým aktívam. Pozornosť trhu sa tak opäť presúva k ekonomickým fundamentom a prebiehajúcej výsledkovej sezóne.
Index S&P 500 sa naďalej drží v blízkosti svojich historických maxím. Dnešné oživenie ukazuje, ako rýchlo trhy využili zlepšenie geopolitickej situácie na obrat predchádzajúceho odmietania rizika.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Firemné správy
Akcie Broadcomu (AVGO.US) rastú o viac než 2 %. Podporuje ich lepšia nálada v polovodičovom sektore a správy o strategickej dohode so spoločnosťou Samsung. Juhokórejský technologický gigant podpísal memorandum o porozumení v hodnote viac než 200 miliárd USD, ktoré zahŕňa dodávky pamätí HBM pre novú generáciu AI akcelerátorov Broadcomu aj výrobu pokročilých 2 nm čipov.
Akcie D-Wave Quantum (QBTS.US) posilňujú približne o 8 % po tom, ako spoločnosť oznámila rozšírenie partnerstva s AT&T. Americký telekomunikačný operátor plánuje vo väčšej miere využívať kvantové technológie D-Wave na optimalizáciu svojej siete a podporu autonómnych systémov riadených umelou inteligenciou. Podľa spoločnosti už táto technológia pomohla znížiť počet výpadkov zákazníckych služieb. Rozšírenie spolupráce s AT&T je ďalším signálom, že sa odvetvie kvantových počítačov približuje k skutočnému komerčnému využitiu.
Akcie Applied Materials (AMAT.US) a Lam Research (LRCX.US) takisto rastú po tom, ako HSBC zvýšila cieľové ceny oboch spoločností. Analytici upozornili na rastúci dopyt po zariadeniach na výrobu polovodičov, najmä v súvislosti so zrýchľujúcimi sa investíciami do AI infraštruktúry.
Akcie Exxon Mobil (XOM.US) klesajú približne o 2 % a kopírujú všeobecný pokles energetického sektora po prudkom zlacnení ropy. Ceny ropy oslabili po tom, ako USA a Irán pozastavili vojenské operácie, čo zvýšilo nádeje na diplomatické riešenie a zmiernenie napätia na Blízkom východe.
Ďalší tlak na ceny ropy vytvára očakávanie, že zlepšenie regionálnej stability by mohlo umožniť obnovenie neobmedzenej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
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📉Ropa prudko zlacnela, napätie na Blízkom východe však pretrváva🛢️
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