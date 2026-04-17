Ropa prvýkrát za mesiac klesá pod 90 USD 🛢️ 📉 Odovzdá Irán urán USA❓

Kontrakty na ropu Brent (OIL) ďalej prehlbujú straty, keď klesajú až o 11 % a prvýkrát za viac než mesiac sa dostávajú pod 90 USD za barel.
Zrýchlený výpredaj počas dnešnej seansy je reakciou na najnovšiu správu portálu Axios, podľa ktorej USA a Irán rokujú o novom návrhu trojstranového mierového plánu. Hlavným bodom dohody má byť údajne odovzdanie iránskeho uránu do USA výmenou za 20 miliárd USD v zmrazených iránskych prostriedkoch. Právo Iránu pokračovať v obohacovaní uránu bolo doteraz hlavným sporným bodom oficiálnych mierových rokovaní, ktoré sú v tejto chvíli stále pozastavené.
Nedávny rozhovor s Donaldom Trumpom však vyznel pomerne zmierlivo a naznačil všeobecnú ochotu pokračovať v dialógu. Americký prezident oznámil, že predĺži prímerie, ak sa strany priblížia k dohode, a uviedol, že je osobne pripravený vycestovať do Pakistanu, kde rokovania prebiehali. Podľa Trumpa majú vyjednávači z oboch strán obnoviť rozhovory už počas nadchádzajúceho víkendu a Irán je „pripravený urobiť kroky, ktoré predtým nezvažoval“.
Zdroj: xStation5
Trump opäť tvrdí: Vojna by sa mohla čoskoro skončiť ⏳
Je ďalší strategický obchodný uzol v ohrození? 🚢
Americká blokáda Iránu: upokojenie na rope môže byť len dočasné 🛢️
Denné zhrnutie: Akcie späť v zelených číslach vďaka nádejám na rokovania medzi USA a Iránom, dolár pokračuje v oslabovaní (13.04.2026)
