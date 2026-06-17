Ropa sa stabilizuje blízko trojmesačných miním 🛢️

Ceny ropy sa dnes stabilizovali blízko trojmesačných miním, zatiaľ čo investori vyhodnocujú dopady mierovej dohody medzi USA a Iránom. Trh zároveň sleduje varovanie Medzinárodnej energetickej agentúry, podľa ktorej môže v roku 2027 vzniknúť výrazný previs ponuky nad dopytom.
Cena ropy Brent sa pohybovala okolo 78,98 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI sa obchodovala blízko 76,08 USD za barel. Oba kontrakty v utorok klesli približne o 5 % už druhú seansu po sebe, pretože investori začali započítavať možnosť obnovenia tokov ropy cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv.
Práve dohoda medzi USA a Iránom je teraz hlavným krátkodobým faktorom pre ropný trh. Ak sa prieliv skutočne znovu otvorí a lodná doprava začne postupne fungovať v oboch smeroch, na trh sa môže vracať ropa, ktorá bola počas konfliktu blokovaná. Podľa analytikov však nepôjde o okamžitý návrat k normálu. Obnova ťažby, rafinérií, poistenia tankerov a dôvery v bezpečnosť trasy môže trvať týždne, mesiace alebo v niektorých častiach infraštruktúry aj dlhšie.
IEA zároveň uviedla, že v najbližších mesiacoch môže dohoda pomôcť doplniť vyčerpané komerčné zásoby a strategické rezervy. To by mohlo krátkodobo podporiť dopyt, pretože mnoho krajín a firiem bude chcieť obnoviť zásoby po období napätia a obmedzených dodávok.
Strednodobý výhľad je však pre ropu menej priaznivý. Vo svojom prvom pohľade na rok 2027 IEA varovala, že svetový trh môže vstúpiť do obdobia výrazného prebytku ponuky. Globálna ponuka má vzrásť až o 8 miliónov barelov denne, zatiaľ čo dopyt sa má zvýšiť iba o 2 milióny barelov denne. To by znamenalo výraznú zmenu rovnováhy na trhu a mohlo by to držať ceny ropy pod tlakom.
Ďalším faktorom je návrat iránskej ropy. Podľa dostupných informácií má pripravovaná dohoda umožniť Iránu predávať ropu po jej podpise. Memorandum, ktoré zatiaľ nebolo zverejnené, má predĺžiť krehké prímerie o ďalších 60 dní, aby vznikol priestor na rokovania o trvalejšej dohode. Trh preto zatiaľ reaguje skôr na očakávania než na definitívnu stabilizáciu situácie.
Neistotu zvyšuje aj postoj Izraela, ktorý sa od aprílového prímeria aj najnovšej americko-iránskej dohody dištancoval. Nové útoky v južnom Libanone pripomínajú, že geopolitické riziko z regiónu úplne nezmizlo. Ak by napätie opäť eskalovalo, ropa by mohla rýchlo získať späť časť stratenej rizikovej prémie.
Na zmenu výhľadu reagujú aj veľké investičné banky. Goldman Sachs po oznámení dohody znížila odhad ceny ropy Brent pre 4. štvrťrok 2026 na 80 USD za barel z predchádzajúcich 90 USD. Banka tým naznačuje, že dohoda znižuje riziko prudkého rastu cien energií, hoci trh zostáva citlivý na vývoj v Perzskom zálive.
Slabšie signály prichádzajú aj z Číny. Tamojšie spracovanie ropy v máji medziročne kleslo o 9,1 % na najnižšiu úroveň za takmer 4 roky. To naznačuje, že čínske rafinérie počas konfliktu čiastočne čerpali zo zásob, namiesto toho, aby spracovávali nové objemy. Naopak, v Spojených štátoch dáta API ukázali výrazný pokles zásob ropy o 8,3 milióna barelov, čo bolo viac než očakávaný pokles o 4,6 milióna barelov.
Ropný trh tak teraz stojí medzi dvoma protichodnými silami. Krátkodobo môžu ceny podporovať dopĺňanie zásob a pomalý návrat fyzických tokov. Strednodobo však investori čoraz viac sledujú riziko, že vyššia ponuka a návrat iránskej ropy vytvoria na trhu prebytok.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, H4)
Zdroj: xStation5
Ropa WTI sa po prudkom prepade stabilizuje okolo úrovne 75,58 USD, ale technický obraz zostáva výrazne slabý. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na hodnote 83,73 USD aj pod SMA 100 na úrovni 92,23 USD. To potvrdzuje, že krátkodobý aj strednodobý trend zostáva pod kontrolou predajcov.
Williams %R sa nachádza na hodnote -86,72, čo signalizuje výrazne prepredané podmienky. To môže krátkodobo zvýšiť šancu na technický odraz, najmä ak investori začnú realizovať zisky zo short pozícií. Samotná prepredanosť však ešte neznamená zmenu trendu. Na potvrdenie silnejšieho oživenia by sa cena musela vrátiť aspoň nad oblasť 80 USD a následne otestovať EMA 50 pri 83,73 USD.
Najbližšia rezistencia sa nachádza práve v pásme 80–84 USD, kde by sa mohli znovu aktivovať predajcovia. Výraznejšou technickou bariérou zostáva oblasť okolo 91–92 USD, kde sa nachádza predchádzajúca konsolidačná zóna aj SMA 100. Kým sa ropa obchoduje pod týmito úrovňami, celkový výhľad zostáva skôr medvedí.
Ak by cena nedokázala udržať podporu okolo 75 USD, trh by mohol pokračovať v poklese smerom k psychologickej hranici 70 USD. Naopak, stabilizácia nad aktuálnou oblasťou by mohla priniesť krátkodobý korekčný rast, ale na zmenu trendu bude potrebný výrazne silnejší návrat kupcov.
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