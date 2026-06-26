Ropa smeruje k výraznej týždennej strate, tankery opäť opúšťajú Hormuz 🛢️

Ceny ropy dnes prudko klesajú a smerujú k výrazným týždenným stratám. Hlavným dôvodom je zmiernenie obáv o dodávky, keďže viac tankerov začalo opúšťať Hormuzský prieliv. Trh tak postupne preceňuje riziko narušenia prepravy smerom nadol, hoci bezpečnostná situácia v regióne zostáva napätá.
Brent oslabil o viac než 3 % na približne 72,68 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI klesla na približne 69,42 USD. Za celý týždeň Brent smeruje k strate okolo 9,8 % a WTI približne 9,4 %. To ukazuje, ako rýchlo z trhu mizne geopolitická prémia, ktorá v predchádzajúcich mesiacoch držala ceny vyššie.
Dôležitým signálom pre obchodníkov je obnovenie tokov cez Hormuz. Dáta ukázali, že preprava ropy cez túto kľúčovú námornú trasu vzrástla na najvyššiu úroveň od začiatku konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom vo februári. Časť tohto nárastu však podľa analytikov pravdepodobne odráža najmä odchod skôr uviaznutých lodí z Perzského zálivu, nie plnohodnotný návrat prevádzky na predvojnové úrovne.
K poklesu cien prispela aj správa, že Saudi Aramco obnovilo nakládku ropy v termináli Ras Tanura po takmer štvormesačnej prestávke. Dva supertankery typu VLCC, ktoré môžu prepraviť až 2 milióny barelov ropy, boli podľa lodných dát viditeľné pri nakládke a ďalší tanker čakal neďaleko. To posilnilo dojem, že fyzické dodávky sa zlepšujú.
Trh sa tak teraz menej obáva nedostatku a viac začína riešiť riziko prebytku ponuky. Podľa niektorých analytikov zatiaľ nie je vidieť dostatočne silné obnovenie čínskeho dopytu, čo zvyšuje tlak na ceny. Ak ponuka porastie rýchlejšie než spotreba, ropa môže zostať pod tlakom aj napriek pretrvávajúcim geopolitickým rizikám.
Napätie v regióne však úplne nezmizlo. Vo štvrtok bola pri Ománe zasiahnutá nákladná loď neznámym projektilom, čo krátkodobo poslalo ceny ropy vyššie. Podľa amerických predstaviteľov na plavidlo strieľal Irán, zatiaľ čo iránske úrady uviedli, že bezpečnosť lodí mimo určených trás v Hormuze nie je garantovaná. Tento incident pripomína, že akékoľvek zhoršenie bezpečnostnej situácie môže rýchlo vrátiť do cien rizikovú prémiu.
Ďalším faktorom je Rusko, ktoré podľa štátnej agentúry TASS zvažuje niekoľkomesačný zákaz vývozu nafty. Rusko patrí medzi významných exportérov dieselu, ale po ukrajinských útokoch dronmi na rafinérie a energetickú infraštruktúru čelí problémom s domácimi dodávkami palív. Takýto krok by mohol ovplyvniť najmä trh s ropnými produktmi, hoci aktuálne hlavný tlak na ceny ropy prichádza zo zlepšujúcich sa tokov cez Hormuz.
Z pohľadu investorov sa situácia rýchlo zmenila. Zatiaľ čo ešte nedávno trh riešil možné výpadky dodávok, teraz prevláda obava, že ponuka môže byť vyššia, než dopyt dokáže absorbovať. Kľúčové bude sledovať, či sa prevádzka cez Hormuz udrží, či Čína zvýši nákupy ropy a či nové bezpečnostné incidenty opäť nezmenia trhovú náladu.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, M30)
Zdroj: xStation5
Cena ropy WTI sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 69,13 USD a zostáva pod výrazným predajným tlakom. Trh prerazil pod dôležitú hladinu okolo 69,93 USD, ktorá predtým fungovala ako krátkodobá podpora. Táto oblasť sa teraz mení na prvú významnejšiu rezistenciu.
Technický obraz je slabý aj preto, že cena zostáva pod EMA 50 na hodnote 70,45 USD aj pod SMA 100 na úrovni 71,09 USD. Oba kĺzavé priemery smerujú skôr nadol a potvrdzujú, že krátkodobé momentum je stále na strane predajcov. Kým sa WTI nevráti aspoň nad pásmo 70,45–71,09 USD, zostáva výhlaď medvedí.
Objemový profil ukazuje vyššiu aktivitu najmä v oblasti 70–72 USD, čo znamená, že prípadný návrat ceny do tohto pásma môže naraziť na zvýšený odpor. Prvou prekážkou je zóna okolo 69,90–70,45 USD. Silnejší rastový signál by prišiel až po návrate nad 72 USD, kde sa nachádza ďalšia dôležitá cenová oblasť.
Indikátor %R sa prepadol na hodnotu -92,76, teda hlboko do prepredanej oblasti. To naznačuje, že krátkodobý výpredaj je už veľmi silný a ropa môže byť náchylná na technický odraz. Samotná prepredanosť však neznamená potvrdený obrat. Pre stabilizáciu bude dôležité, či cena dokáže udržať oblasť okolo 69 USD a vrátiť sa späť nad prelomenú podporu.
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