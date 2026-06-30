Ropa stráca už 30% 🚩 Morgan Stanley znižuje prognózu

Trh s ropou prudko mení smer – nedávno sa investori obávali narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv a možného šoku na strane ponuky, dnes sa tento príbeh pomaly obracia. Morgan Stanley druhýkrát za zhruba dva týždne znížil prognózy cien ropy, pričom uviedol, že toky cez Hormuz sa normalizujú rýchlejšie, než sa očakávalo, a trh musí zároveň čeliť vysokej produkcii v USA a slabému dopytu zo strany Číny. Čo banka vidí?
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Morgan Stanley znížil prognózu pre ropu Brent na priemer 75 USD za barel v III. aj IV. štvrťroku 2026. Ide o zníženie predchádzajúcich prognóz o 15 USD, resp. 5 USD za barel.
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Banka znížila aj prognózy pre všetky štyri štvrťroky roka 2027 a očakáva, že koncom roka 2027 bude ropa Dated Brent stáť približne 70 USD za barel.
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Podľa analytikov Morgan Stanley je hlavným dôvodom revízie prognóz výrazne rýchlejší návrat prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, než sa čakalo, a to v nadväznosti na pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom.
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Zároveň na trh priteká čoraz viac ropy z USA, zatiaľ čo dopyt v Číne zostáva sklamaním. Práve kombinácia rastúcej ponuky a slabšej spotreby zvyšuje riziko vzniku globálneho prebytku suroviny.
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Kontrakty na ropu Brent stratili v tomto štvrťroku približne 30 %, čo ukazuje, ako rýchlo trh prešiel od oceňovania geopolitického rizika k obavám z prebytku ponuky.
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Hormuzský prieliv zostáva jednou z najdôležitejších prepravných trás pre svetový trh s ropou. Každé zlepšenie situácie v regióne obmedzuje tzv. geopolitickú prémiu, ktorá predtým tlačila ceny suroviny nahor.
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Morgan Stanley nie je jedinou investičnou bankou, ktorá mení postoj. Aj Goldman Sachs znížil svoje prognózy pre trh s ropou, čo naznačuje, že najväčšie finančné inštitúcie hodnotia cenové výhľady čoraz opatrnejšie.
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Pre investorov to znamená zmenu naratívu. Trh prestáva sústrediť pozornosť výlučne na riziko konfliktov na Blízkom východe a čoraz väčšiu váhu prikladá fundamentom – vzťahu medzi globálnym dopytom a ponukou.
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Ak produkcia zostane vysoká a dopyt – najmä zo strany Číny – sa nerozbehnú, tlak na ceny ropy sa môže udržať aj v nasledujúcich štvrťrokoch.
Morgan Stanley sa domnieva, že najväčšou hrozbou pre trh už nie je nedostatok ropy, ale možnosť vzniku jej prebytku. Takýto scenár by mohol udržať ceny Brent pod tlakom, a to aj napriek pretrvávajúcemu geopolitickému napätiu na Blízkom východe.
Graf kontraktov na ropu Brent (OIL), interval D1
Ropa má za sebou obrovský pokles a stabilizuje sa v pásme 72 – 74 USD – na úrovniach nevidených od konca februára 2026. Indikátor RSI sa nachádza blízko hornej hranice prepredanosti, pri hodnotách okolo 30. Ďalšou dôležitou podporou je okrúhla úroveň 70 USD za barel, ktorú podopierajú aj cenové reakcie z februára.
Zdroj: xStation5
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