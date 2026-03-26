Ropný trh čelí novému problému ⚠️🚢

- Sadzby za prepravu ropy z Blízkeho východu do Ázie vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2005.
- Hlavnou príčinou je uzavretie Hormuzského prielivu a rast bezpečnostných rizík.
- Vyššie náklady na prepravu sa šíria aj do ďalších regiónov a zvyšujú tlak na celý energetický trh.
Sadzby za prepravu ropy na trase z Blízkeho východu do Ázie v marci 2026 prudko vzrástli a podľa dostupných údajov sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2005. Hlavným dôvodom je uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktoré výrazne narušilo tok ropy z Perzského zálivu a zvýšilo riziko pre lodnú dopravu. Práve tento prieliv patrí medzi najdôležitejšie energetické uzly sveta, pretože spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom.
Rast nákladov nie je spôsobený len samotným obmedzením priechodu, ale aj výrazne vyššími cenami vojnového poistenia a obavami z útokov na lode. V Perzskom zálive sa navyše začali hromadiť tankery, ktoré už mali naloženú ropu, ale nemohli bezpečne pokračovať v plavbe. Tým sa znížila dostupnosť voľných plavidiel na globálnom trhu, čo ďalej podporilo rast cien prepravy.
Zdroj: EIA
Z grafu vývoja sadzieb za prepravu ropy na trase z Blízkeho východu do Ázie je zrejmé, že sadzby sa počas väčšiny posledných dvoch dekád pohybovali prevažne v pásme okolo 1 až 3 USD za barel, len občas krátkodobo vyskočili vyššie. V marci 2026 však prišiel mimoriadne prudký skok až takmer k 14 USD za barel, čo výrazne prevyšuje predchádzajúce maximá z rokov 2008 a 2020. Ide o jasný signál, že trh reaguje na extrémne geopolitické riziko a akútny nedostatok prepravnej kapacity.
Napätie sa navyše neprenieslo len na trasu z Blízkeho východu. Vyššie sadzby sa objavili aj na trasách z Ameriky, predovšetkým z amerického pobrežia Mexického zálivu, kde rástol dopyt po preprave ropy a zároveň ubúdalo dostupných lodí. Zdrahovanie zasiahlo aj tankery pre ropné produkty a prepravcov zemného plynu, čo naznačuje širší tlak naprieč celým energetickým logistickým reťazcom.
Z pohľadu trhu to znamená, že aj keby cena samotnej ropy krátkodobo neeskalovala rovnakým tempom, náklady na jej dopravu už teraz predstavujú silný proinflačný faktor. Pre energetické firmy, rafinérie aj dovozcov v Ázii ide o ďalšiu pripomienku, aký citlivý je globálny obchod s ropou na narušenie kľúčových dopravných trás.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy po predchádzajúcom odraze od minima na 84,42 USD výrazne posilnila, no v posledných hodinách začína jej rast slabnúť. Aktuálne sa obchoduje okolo 92,94 USD, teda v blízkosti 50 % Fibonacciho retracementu na úrovni 92,97 USD. Trh sa zároveň drží tesne nad kĺzavými priemermi EMA 50 na 91,55 USD a SMA 100 na 92,39 USD, čo potvrdzuje, že býci majú stále miernu prevahu, hoci momentum už nie je také silné ako pri predchádzajúcom raste.
Pozitívne je, že sa cena postupne vrátila nad pásmo okolo 90,95 USD, kde leží 38,2 % Fibonacciho úroveň, a nad touto hranicou zatiaľ zostáva. To naznačuje, že trh sa po predchádzajúcej korekcii stabilizoval a snaží sa vytvoriť nový krátkodobý rastový základ. Na druhej strane niekoľko posledných sviečok ukazuje na váhanie kupcov práve pod oblasťou 92,97 až 94,99 USD, kde sa nachádza nielen aktuálny retracement, ale aj ďalšia významná rezistencia na 61,8 %.
Williams %R sa pohybuje okolo -38, čo znamená, že trh už opustil prekúpené pásmo, no stále sa drží v relatívne silnejšej časti rozpätia. To skôr ukazuje na spomalenie rastu než na prudký obrat smerom nadol. Objem obchodov navyše v závere grafu nie je nijako mimoriadne silný, takže zatiaľ chýba jasný impulz pre výraznejší prieraz vyššie. Technicky tak ropa zostáva v mierne býčom nastavení, no pre pokračovanie rastu bude potrebné jasne prekonať oblasť okolo 92,97 USD a následne aj 94,99 USD. Ak by sa to podarilo, otvoril by sa priestor k ďalším úrovniam pri 97,87 USD. Naopak, pri návrate pod 91,55 USD a najmä pod 90,95 USD by sa zvýšilo riziko hlbšej korekcie smerom k 88,45 USD.
Zdroj: xStation5
