🗣️ROZHOVOR: El Niño hrozí zdražením kakaa, kávy aj cukru. Čo čaká trhy?📈

- El Niño ohrozuje produkciu kakaa v Ghane, Pobreží Slonoviny a Ekvádore, ktoré zabezpečujú asi 60 % svetovej produkcie
- Robusta z Vietnamu a Indonézie je citlivejšia na El Niño ako brazílska arabika
- India a Thajsko sú kľúčovými rizikovými krajinami pre trh s cukrom
- Ďalšie ohrozené komodity: ryža, palmový olej a austrálska pšenica
- Trhy reagujú na klimatické riziká rýchlo, keďže produkcia je geograficky silne koncentrovaná
- El Niño ohrozuje produkciu kakaa v Ghane, Pobreží Slonoviny a Ekvádore, ktoré zabezpečujú asi 60 % svetovej produkcie
- Robusta z Vietnamu a Indonézie je citlivejšia na El Niño ako brazílska arabika
- India a Thajsko sú kľúčovými rizikovými krajinami pre trh s cukrom
- Ďalšie ohrozené komodity: ryža, palmový olej a austrálska pšenica
- Trhy reagujú na klimatické riziká rýchlo, keďže produkcia je geograficky silne koncentrovaná
El Niño je jav, o ktorom sa hovorí čoraz viac. Ako konkrétne môže ovplyvniť trhy s komoditami?
El Niño je klimatický jav, ktorý spôsobuje výrazné odchýlky počasia v tropických a subtropických oblastiach celého sveta. Pre komoditné trhy je kľúčové, že práve tieto regióny sú domovom niektorých najdôležitejších poľnohospodárskych produktov. Keď sa počasie výraznejšie odchýli od normy, pociťujú to ceny na burzách pomerne rýchlo.
Začnime kakaom. Prečo je práve táto komodita na El Niño taká citlivá?
Kakao patrí medzi komodity najcitlivejšie na prejavy El Niña. Kľúčovým problémom je geografická koncentrácia produkcie. Ghana a Pobrežie Slonoviny spolu zabezpečujú približne 60 percent svetovej produkcie kakaových bôbov. El Niño v tomto regióne zvyšuje riziko výkyvov počasia, vyšších teplôt a šírenia chorôb kakaovníkov. Ďalší významný producent, Ekvádor, čelí riziku nadmerných zrážok a záplav, ktoré môžu poškodiť úrodu a zhoršiť kvalitu bôbov. Ak dôjde k výpadku produkcie hoci len v jednej z týchto krajín, globálna ponuka sa zúži rýchlejšie, než trh dokáže reagovať.
Podobná situácia platí aj pre kávu?
Pri káve záleží na odrode. Robusta pestovaná vo Vietname a Indonézii je na El Niño obzvlášť citlivá, pretože tento jav tam historicky prináša suchšie a teplejšie počasie, ktoré znižuje dostupnosť vody pre kávovníky. Vietnam je pritom najväčším producentom robusty na svete, takže aj menší pokles produkcie sa dokáže pomerne rýchlo prejaviť na burzách. Pri arabike je situácia zložitejšia. Brazília, najväčší svetový producent tejto odrody, aktuálne prechádza zberom, no vytrvalé dažde spomaľujú zberové práce a ohrozujú kvalitu zrna. Kritické bude aj obdobie kvitnutia v septembri a októbri, keď by sucho alebo extrémne teploty mohli negatívne ovplyvniť úrodu budúcej sezóny.
A čo cukor? Je jeho situácia podobná?
Cukor môže byť dokonca najohrozenejšou komoditou zo všetkých. India a Thajsko patria medzi najväčších producentov a exportérov cukru na svete a El Niño v tomto regióne historicky oslabuje monzúnové zrážky. Suchšie podmienky priamo ohrozujú úrodu cukrovej trstiny. Ak by výpadky zasiahli viaceré ázijské krajiny súčasne, tlak na rast cien by bol výrazný. Brazília, ktorá je celosvetovo najväčším producentom cukru, môže časť výpadkov kompenzovať, no nemôže nahradiť celý prípadný deficit. Trh toto riziko vníma a ceny cukru sú na tieto správy citlivé.
Sú ešte ďalšie komodity, na ktoré by investori mali dávať pozor?
Určite. Medzi ďalšie ohrozené komodity patria ryža, palmový olej a pšenica. Ryža je najviac ohrožená v juhovýchodnej Ázii, kde El Niño oslabuje monzúnové dažde v Indii, Vietname, Thajsku a Indonézii. Palmový olej závisí takmer výhradne od Indonézie a Malajzie, kde dlhšie suchá znižujú produkciu. V prípade pšenice je najzraniteľnejšia Austrália, kde El Niño historicky zvyšuje pravdepodobnosť sucha počas vegetačnej sezóny. Keďže Austrália patrí medzi významných exportérov pšenice, akýkoľvek výpadok sa prenesie aj na svetové trhy.
Ako môžu tieto riziká využiť alebo sledovať investori na platforme XTB?
Pohyby cien komodít ako kakao, káva, cukor, pšenica či palmový olej sú dostupné prostredníctvom CFD kontraktov priamo na platforme xStation 5. Investori môžu sledovať cenové pohyby v reálnom čase a reagovať na vývoj situácie. Je však dôležité mať na pamäti, že klimatické riziká sú zo svojej podstaty neisté a trhy môžu reagovať aj na samotné očakávania, nielen na skutočné výpadky produkcie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Zhrnutie trhov: Európske akcie mierne rastú, pozornosť sa presúva z geopolitiky na Fed
BREAKING: Americký spotrebiteľ zostáva silný. Dolár po maloobchodných tržbách vyzerá silno
🎥 Arabica otočila! Dažde zastavili zber a El Niño ohrozuje budúcu sezónu
Ceny ropy konsolidujú v očakávaní otvorenia Hormuzského prielivu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.