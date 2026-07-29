Silný výpredaj kávy a kakaa ☕

Po troch dňoch solídnych rastov na trhu s kávou prišiel prudký obrat a pokles cien. Výpredaj zasiahol arabiku aj robustu, pričom ho sprevádzali aj poklesy na trhu s kakaom.
Z pohľadu 12 mesiacov zostáva cena kakaa výrazne nižšia, robusta klesla pod úrovne z júla minulého roka a arabika sa udržuje mierne nad nimi. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Arabika: Realizácia ziskov a slabší real
Arabika dnes zaznamenala výrazný pokles – počas newyorskej obchodnej relácie stratila v jednom okamihu až 4,2 %. Na tento vývoj sa zišlo niekoľko faktorov:
- Realizácia ziskov a kurz meny: Výpredaj je z veľkej časti dôsledkom realizácie ziskov po utorok zaregistrovanom raste na dvojtýždňové maximá. Zámienkou sa stal pokles kurzu brazílskeho realu (USD/BRL na 2,5-týždennom vrchole), ktorý tamojších producentov nabáda k rýchlejšiemu exportnému predaju.
- Zrýchlenie zberu: Hoci doterajšie dažde v štáte Minas Gerais výrazne spomalili tempo prác (zber v Brazílii sa odhaduje na 64 % v porovnaní so 77 % vlani), výhľad na najbližšie týždne počíta s návratom suchého a teplého počasia. To by malo efektívne urýchliť zber plodov a upokojiť obavy o ponuku.
- Nízke zásoby ako tlmič: Faktorom podporujúcim arabiku v dlhodobejšom horizonte zostávajú jej zásoby na burze ICE, ktoré klesli na 2,5-ročné dno (289 759 vriec).
Arabika po včerajších silných rastoch klesá na úroveň 50,0 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny. Zdroj: xStation5
Robusta: Priaznivé počasie vo Vietname tlačí ceny nadol
Čo sa týka samotných fundamentov, robusta zaznamenala v poslednom čase najviac negatívnych správ, no poklesy sú o niečo menšie ako v prípade arabiky.
- Oslabenie obáv z El Niño: Priaznivé monzúnové zrážky vo Vietname (najväčšom svetovom producentovi robusty) výrazne zmiernili obavy z poklesu úrody spôsobeného suchom.
- Rast zásob: Na rozdiel od arabiky sa zásoby robusty monitorované burzou ICE odrazili od nedávnych miním a pohybujú sa v oblasti 4-mesačných maxím. V dôsledku toho londýnska burza stlačila ceny robusty nadol.
Cena robusty je tiež pod značným tlakom ponuky. Zdroj: xStation5
Kakao pod tlakom
Slabšia nálada na trhu poľnohospodárskych komodít sa preniesla aj na kakao. Futures kontrakty na túto komoditu v New Yorku dnes klesli o 1 %, čím sa zaradili do celkového korekčného pohybu na trhu mäkkých komodít.
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