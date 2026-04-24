Sme bližšie k mieru? Iránsky minister mieri do Islamabadu! 🕊️

- Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi má doraziť do Islamabadu.
- V hre je možné druhé kolo rokovaní medzi USA a Iránom.
- Pakistan vystupuje ako dôležitý diplomatický sprostredkovateľ.
- Pre investorov zostávajú kľúčové dopady na energetické trhy a geopolitické riziko.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi má v piatok doraziť do pakistanského Islamabadu, kde by sa podľa pakistanských zdrojov mohlo pripravovať ďalšie kolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Americký logistický a bezpečnostný tím je už podľa dostupných informácií v pakistanskej metropole, čo naznačuje, že diplomatická príprava rokovaní skutočne prebieha.
Predchádzajúce plánované rokovanie sa malo uskutočniť už začiatkom týždňa, ale americká strana napokon cestu delegácie zrušila. Prezident Donald Trump medzitým predĺžil prímerie s Iránom, čo ponecháva priestor na ďalšie diplomatické rokovania. Zároveň to však ukazuje, že situácia zostáva veľmi krehká.
Pakistan sa tým dostáva do úlohy dôležitého diplomatického sprostredkovateľa. Ak by sa rokovania skutočne uskutočnili, mohlo by ísť o významný krok k zníženiu napätia medzi Washingtonom a Teheránom. Zatiaľ však nie je jasné, kedy presne by rokovania mali prebehnúť ani či povedú ku konkrétnym výsledkom.
Z pohľadu investorov je kľúčové sledovať predovšetkým dopad na ropu, zemný plyn a celkový trhový sentiment. Akýkoľvek posun smerom k dohode by mohol znížiť geopolitickú rizikovú prémiu, zatiaľ čo neúspech rokovaní by mohol opäť zvýšiť obavy z eskalácie v regióne. Citlivá zostáva najmä oblasť Hormuzského prielivu, ktorá je dôležitou trasou pre globálne energetické dodávky.
Celkovo ide o pozitívny, ale zatiaľ neistý signál. Prítomnosť iránskeho ministra aj amerického prípravného tímu zvyšuje šancu na obnovenie dialógu, trhy však budú čakať predovšetkým na konkrétny výsledok rokovaní.
