Striebro opäť útočí na hranicu 100 dolárov 🥈

- Ceny striebra rastú hlavne v dôsledku geopolitického napätia na Blízkom východe a zvýšeného dopytu po bezpečných aktívach.
- Od začiatku roka striebro posilnilo o viac ako 30 %.
- Ceny striebra rastú hlavne v dôsledku geopolitického napätia na Blízkom východe a zvýšeného dopytu po bezpečných aktívach.
- Od začiatku roka striebro posilnilo o viac ako 30 %.
Ceny striebra v poslednom období prudko rastú, hlavne v dôsledku eskalácie napätia na Blízkom východe po útokoch USA a Izraela na Irán. Tieto udalosti zvýšili geopolitickú neistotu a presmerovali investorov k takzvaným bezpečným aktívam. Zlato aj striebro posilňujú, keďže kapitál prúdi z rizikových aktív do drahých kovov, čo tlačí ich ceny nahor. Zlato od začiatku roka posilnilo o viac ako 25 %, zatiaľ čo striebro vzrástlo o približne 30 %. Oba kovy patria medzi najvýkonnejšie triedy aktív v tomto roku.
Podľa viacerých analýz by pretrvávajúci konflikt a pretrvávajúce geopolitické riziká mohli ceny posunúť ešte vyššie, najmä ak napätie ďalej eskaluje. V takomto scenári by striebro pravdepodobne nasledovalo zlato, hoci jeho výkonnosť bude naďalej závisieť od priemyselného dopytu. Rast cien drahých kovov podporujú aj ďalšie faktory, ako napríklad nákupy centrálnych bánk, prílev kapitálu do ETF fondov zlata a striebra a obavy z inflácie. Investori preto vnímajú drahé kovy ako poistku proti neistote.
Graf SILVER (H1)
Striebro od začiatku roka posilnilo o viac ako 30 %, pričom k jeho rastu prispievajú aktuálne geopolitické udalosti. Cena sa v súčasnosti pohybuje okolo 95 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (06.03.2026)
Čierne zlato posilňuje o vyše 6 %
Zhrnutie trhov: Kapitál odchádza z Európy 🇪🇺 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.