Striebro prekonáva hranicu 59 USD a opäť priťahuje kapitál. Zlato zostáva v tieni svojho mladšieho súrodenca

Dnešná seansa znamená výrazný návrat nákupného záujmu o drahé kovy, pričom najväčším víťazom tohto pohybu je striebro. Po prerazení predchádzajúcej zóny rezistencie okolo 58 USD za uncu sa kov dostal nad úroveň 59 USD a zaznamenáva rast o viac než 5 %.
Silu striebra podporuje niekoľko súbežných faktorov. Investori opäť zvyšujú svoju expozíciu voči drahým kovom v prostredí slabšieho amerického dolára a očakávaní týkajúcich sa budúcej politiky centrálnych bánk.
Ďalšiu podporu poskytuje priemyselné využitie striebra. Na rozdiel od zlata nie je striebro iba bezpečným aktívom, ale aj komoditou široko využívanou v rôznych odvetviach ekonomiky vrátane fotovoltiky, elektroniky a technológií spojených s energetickou transformáciou.
Zdroj: xStation5
Prerazenie nad úroveň 59 USD má aj dôležitý technický význam. Oblasť 58–59 USD v posledných dňoch fungovala ako bariéra, kde sa objavoval predajný tlak. Prekonanie tohto pásma naznačuje, že kupujúci prevzali kontrolu nad trhom, a môže otvoriť priestor na ďalší rast smerom k nasledujúcim úrovniam rezistencie, najmä okolo 60 USD a vyššie.
Z lepšieho sentimentu na trhoch s drahými kovmi ťaží aj zlato, jeho rast je však miernejší. Kov naďalej ovplyvňuje predchádzajúci technický tlak a pred potvrdením trvalejšieho obratu trendu musí prekonať kľúčové úrovne rezistencie.
Zdroj: xStation5
Dnešná seansa poukazuje na výrazne lepšiu výkonnosť striebra v porovnaní so zlatom. Investori smerujú kapitál nielen do aktív, ktoré poskytujú ochranu pred neistotou, ale aj do kovu, ktorý môže ťažiť z oživenia priemyselného dopytu.
Udržanie ceny nad úrovňou 59 USD bude kľúčovým signálom pri posudzovaní, či je súčasný pohyb iba krátkodobým odrazom, alebo začiatkom ďalšej rastovej vlny.
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