Tankovať sa bude opäť drahšie, nové maximá nie sú vylúčené

V uplynulom týždni sa ropný trh vymanil z dočasného útlmu a ceny ropy Brent opäť preťali úroveň 110 dolárov za barel. Nádeje na stabilizáciu po krátkodobom uvoľnení napätia v Hormuzskom prielive sa ukázali ako falošné. Pokračuje blokáda kľúčových iránskych terminálov a nulový pokrok v diplomatických rokovaniach vyvíja na ceny neustály tlak. Geopolitický konflikt, ktorý trvá už dva mesiace, zostáva hlavným hybateľom trhu. Globálny deficit neustále narastá. Trh navyše začína s nervozitou sledovať máj, keď prestanú pôsobiť efekty skoršieho uvoľnenia strategických rezerv krajín G7, čo hrozbu nedostatku komodity ešte viac zosilňuje.
Na domácom trhu sa v posledných siedmich dňoch trend poklesu definitívne zastavil a ceny na čerpacích staniciach začali citeľne rásť. Priemerná cena benzínu Natural 95 vzrástla o 1,19 haliera na 41,42 Kč za liter, zatiaľ čo nafta zdražela ešte výraznejšie – o 1,85 Kč na priemerných 42,40 Kč. Tento vývoj odráža napätie na komoditných burzách, kde ceny palív dosahujú najvyššie úrovne za posledné týždne. Vláda navyše od 1. mája zavádza novú metodiku výpočtu cenových stropov. Tá bude po novom vychádzať z trojdňového priemeru veľkoobchodných cien, aby sa obmedzili výkyvy spôsobené jednodňovými šokmi, zároveň však dochádza k zvýšeniu povolenej marže obchodníkov na 3 Kč za liter. Výhlaď na najbližšie dni je pesimistický. Vládne stropy pri benzíne môžu v najbližších dňoch atakovať 43,50 Kč za liter a pri nafte hrozí prekonanie hranice 45 Kč. Nárast averzie k riziku by však už počas mája mohol priniesť nové maximá cien benzínu aj nafty na čerpacích staniciach.
Napätá situácia pretrváva pri leteckom palive, kde európsky trh naďalej čelí logistickým komplikáciám spojeným s obmedzenými dodávkami z Blízkeho východu. Hoci domáce zásobovanie zatiaľ zostáva plynulé, rastúce náklady na burzách v Rotterdame sa začínajú premietať do kalkulácií leteckých dopravcov, čo zvyšuje riziko plošného zdražovania leteniek pred letnou sezónou. Akákoľvek predpoveď dlhodobej stability je za súčasných podmienok vysoko neistá.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Napriek súčasným cenám pohonných hmôt si Česká republika udržiava pozíciu jednej z lacnejších krajín v Európskej únii, a to podľa najnovších dát Európskej komisie k 30. aprílu 2026.
Nafta - Česká republika je štvrtá najlacnejšia v celej EÚ. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Poľsku a v Maďarsku. Najdrahšiu naftu tankujú vodiči v Holandsku a vo Fínsku.
Benzín - Česká republika je ôsma najlacnejšia v EÚ. Na prvých 3 priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Poľsko a Bulharsko. Najdrahší benzín je dostupný v Holandsku a Dánsku.
Porovnanie so susedmi
- V Poľsku je benzín aj nafta výrazne lacnejšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri oboch palivách drží na 2. mieste medzi najlacnejšími.
- Na Slovensku je nafta mierne drahšia než v Česku (Slovensko je na 8. mieste). Benzín je tu tiež mierne drahší (9. miesto).
🔥USA sa pripravujú na úder proti Iránu? Trump odmieta kompromis. Ropa Brent vystrelila nad 110 USD!
BREAKING: Americká námorná blokáda zostáva v platnosti❗️WTI pokračuje nad 105 USD 🛢️ 📈
Vsádza Trump na dlhú hru? Blokáda Iránu nekončí!💣🛢️
Odchod SAE z OPEC odhalil hlboký rozkol: Hrozí mocenský stret medzi Emirátmi a Saudskou Arábiou? 🚨
