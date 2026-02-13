Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (13.02.2026)

Po sérii kritických ekonomických údajov z USA, ktoré poskytli Federálnemu rezervnému systému neúplný obraz, vstupujú globálne trhy do obdobia relatívneho makroekonomického pokoja. Spojené štáty majú predĺžený víkend pri príležitosti narodenín Georgea Washingtona, zatiaľ čo Čína sa púšťa do týždňových osláv lunárneho nového roka, čo si vyžaduje čiastočné uzavretie trhov. V Brazílii konečné fázy karnevalu ďalej znižujú likviditu. Pod touto fasádou sviatočného pokoja však zostávajú významné katalyzátory volatility: zverejnenie zápisnice FOMC, údaje o inflácii PCE a dôležité rozhodnutie o úrokových sadzbách na Novom Zélande. Investori by sa mali zamerať na AUDNZD, US500 a hliník.
AUDNZD
Kurz AUDNZD vystúpil na najvyššiu úroveň od roku 2013, podporený rastom cien drahých a priemyselných kovov, ktorých je Austrália významným producentom, a výrazne jastrabím postojom Austrálskej centrálnej banky (RBA). Táto divergencia bude otestovaná v stredu počas ázijskej seansy, keď Novozélandská centrálna banka (RBNZ) zverejní svoje najnovšie rozhodnutie o menovej politike. Konsenzus očakáva, že RBNZ udrží svoju hotovostnú sadzbu na relatívne skromných 2,25 %. Hoci inflácia na Novom Zélande opäť vzrástla nad 3 %, systémová ekonomická nestabilita do veľkej miery zviazala ruky centrálnej banke a zabránila agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky, ktoré bolo zaznamenané na druhej strane Tasmanovho mora. Hoci trhy započítavajú potenciálne zvýšenie sadzieb do jesene 2026, okamžitá pozornosť sa sústreďuje na výhľadové usmernenia RBNZ. Ak banka zdôrazní rastúce inflačné riziká a naznačí sprísnenie menovej politiky v neskoršej fáze cyklu, pár by mohol zaznamenať taktický ústup. Naopak, ak bude banka naďalej zaujímať holubičie stanovisko a zároveň dôjde k obnovenému záujmu o kovy, AUDNZD by mohol zamieriť k úrovni 1,20.
US500
Americké hotovostné trhy budú v pondelok zatvorené a futures na Wall Street budú fungovať podľa skráteného harmonogramu. Napriek konštruktívnemu začiatku predchádzajúceho týždňa niekoľko nasledujúcich seáns skončilo v červených číslach. Tento ústup odráža mnohostrannú úzkosť: eskaláciu geopolitického napätia v súvislosti s politikou USA a Iránu a ochladenie „AI horúčky“, ktorá začala zaťažovať vývojárov softvéru a spravodajské syndikáty. Hlavným protivetrom zostáva nejasnosť ohľadom smerovania Fedu. Kým robustný trh práce komplikuje argumenty za bezprostredné uvoľnenie, údaje o CPI sa spomalili viac, ako sa očakávalo. Dve kľúčové udalosti budú určovať naratív: stredajšie zverejnenie zápisnice FOMC, ktorá poskytne podrobný pohľad na vnútorné diskusie výboru, a piatková správa PCE – „severka“ Federálneho rezervného systému na meranie cenovej stability.
Hliník
Volatilita v sektore kovov dosiahla vrchol na prelome februára, ale naratív sa posunul smerom k výraznému úniku špekulatívneho kapitálu z termínovaných trhov. Hliník nebol ušetrený; ceny klesli smerom k hranici 3 000 USD za tonu, čím sa v podstate vymazali všetky zisky z roku 2026. Kov čelí dvojitej hrozbe. Sezónne, lunárny nový rok vyvolal rozsiahle pozastavenie priemyselnej činnosti v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom na svete. Štrukturálne trh vstrebáva správy, že americká administratíva zvažuje zmiernenie ciel na oceľ a hliník. Pokiaľ nebude jasno na obchodnej fronte alebo pokiaľ nebude po sviatkoch impulz dopytu z Pekingu, zdá sa, že rast hliníka je štrukturálne obmedzený.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Bitcoin na pokraji: Úroveň 60 000 USD by mohla vyvolať lavínu likvidácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.