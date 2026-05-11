Trump mieri do Číny prvýkrát od roku 2017 🌏

Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa tento týždeň stretnú v rámci Trumpovej dvojdňovej návštevy Číny. Trump má do Pekingu doraziť v stredu, samotné rokovania sa uskutočnia vo štvrtok a v piatok. Zároveň pôjde o Trumpovu prvú cestu do Číny od roku 2017.
Hlavnými témami rokovaní budú situácia okolo Iránu a Taiwanu, ďalej oblasť umelej inteligencie a jadrových zbraní. Lídri dvoch najväčších ekonomík sveta povedú svoje prvé osobné rokovanie po viac ako šiestich mesiacoch. Cieľom stretnutia je stabilizácia vzťahov, ktoré boli poznačené obchodnými spormi, konfliktom medzi USA a Iránom a ďalšími oblasťami nezhôd.
Trump už niekoľkokrát hovoril so Si Ťin-pchingom o vzťahoch Číny s Iránom a Ruskom, vrátane príjmov, ktoré Čína obom režimom poskytuje, ako aj o tovare s dvojakým použitím, komponentoch, súčiastkach a možnej podpore vývozu zbraní. Práve tieto témy by mali patriť medzi hlavné body vzájomných debát.
Si Ťin-pching je medzitým znepokojený postojom USA k Taiwanu. Spojené štáty zostávajú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan, ktorý si Peking nárokuje ako súčasť svojho územia. Čína v posledných rokoch posilnila svoju vojenskú prítomnosť v okolí ostrova, americká politika sa však podľa amerických predstaviteľov meniť nebude.
Americká administratíva zároveň vyjadrila rastúce obavy z pokročilých modelov umelej inteligencie vyvíjaných v Číne. Podľa amerických predstaviteľov by obe strany mali nájsť spôsob komunikácie, aby sa predišlo konfliktom vyplývajúcim z využívania týchto technológií. „Ako presne bude tento kanál vyzerať, zatiaľ nie je jasné, ale chceme využiť stretnutie lídrov na otvorenie debaty a zistiť, či by sme mali vytvoriť komunikačný kanál pre otázky týkajúce sa AI,“ uviedol jeden z amerických predstaviteľov.
Washington sa tiež dlhodobo snaží otvoriť rokovania s Pekingom o jadrových zbraniach. Čína však zostáva voči diskusii o svojom arzenáli zdržanlivá. Čínska vláda oznámila USA, že v tejto chvíli nemá záujem sadnúť si k rokovaniu a diskutovať o akejkoľvek kontrole jadrových zbraní.
Posledné stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga sa uskutočnilo v októbri v Južnej Kórei. Obaja lídri sa vtedy dohodli na pozastavení tvrdej obchodnej vojny, počas ktorej USA uvalili na čínsky tovar vysoké clá a Peking hrozil obmedzením globálnych dodávok vzácnych zemín. Vo februári Najvyšší súd uviedol, že Trump nemal právomoc zaviesť veľkú časť svojich ciel na dovoz z celého sveta. Trump však prisľúbil, že niektoré clá znovu zavedie inými právnymi cestami.
Konflikt na Blízkom východe sa výrazne premieta najmä do cien ropy, ktoré sa stále držia nad hranicou 100 USD. Úspešné rokovania medzi USA a Čínou by mohli pomôcť upokojeniu situácie a prípadne aj otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou tepnou pre globálne dodávky ropy.
