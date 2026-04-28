Trump odmietol dohodu a rozpadajúci sa OPEC? Čo to znamená pre ceny ropy?📈🛢️

Brent sa dnes obchoduje na 111,50 dolára za barel a americká WTI preskočila hranicu 100 dolárov prvýkrát od marca. Za pohybom nestojí výkyv dopytu. Stojí za ním diplomatická patová situácia, ktorá nemá v dohľade riešenie.
Irán cez víkend predložil Washingtonu prostredníctvom Pakistanu nový návrh. Otvorenie Hormuzského prielivu výmenou za ukončenie americkej námornej blokády iránskych prístavov, pričom jadrový program by sa riešil až v neskorších fázach rokovaní. Trump sa v pondelok na porade s bezpečnostnými poradcami oboznámil s návrhom a podľa viacerých zdrojov blízkych rokovania s ním nie je spokojný. Biely dom chce jadrový program na stole od prvého dňa, pretože jeho vyriešenie neskôr by zbavilo Washington kľúčovej páky. Minister zahraničných vecí Marco Rubio návrh označil za pokus Teheránu kúpiť si čas. Termín ďalšieho kola rokovaní nie je stanovený.
Hormuzský prieliv je uzavretý od 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán. Za normálnych okolností ním prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Každý diplomatický signál, pozitívny aj negatívny, sa dnes premieta do cien okamžite. Od vypuknutia konfliktu zdražela ropa o viac ako 40 percent.
Situácia má ďalší rozmer, ktorý trhy tiež sledujú. Spojené arabské emiráty dnes oznámili vystúpenie z OPEC s platnosťou od 1. mája. Krajina, ktorá bola tretím najväčším producentom organizácie, sa rozhodla konať vo vlastnom záujme a bez produkčných kvót zvýšiť ťažbu podľa vlastného uváženia. Pre globálnu energetickú rovnicu je to ďalšia premenná, ktorej dosah bude zrejmý až v nasledujúcich týždňoch.
GRAF: OIL (H4)
Zdroj: xStation5
Kým Hormuz zostáva uzavretý a rokovania bez termínu, ceny ropy nemajú dôvod klesať. Otázkou zostáva, či vysoké ceny energií v Spojených štátoch nakoniec prinútia Washington zmeniť svoju vyjednávaciu pozíciu.
