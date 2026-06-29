Trump oznamuje stretnutie s Iránom zajtra v Dauhe 🚢

Pohyb obchodných lodí cez Hormuzský prieliv sa cez víkend drasticky spomalil. V nedeľu bolo zaznamenaných iba 22 priechodov — najnižší počet od uzavretia predbežnej dohody medzi USA a Iránom na začiatku tohto mesiaca. Bezprostrednou príčinou sú dva nedávne útoky na plavidlá, ktoré vyvolali paniku medzi posádkami, námornými armátormi a morskými poisťovateľmi.
Spomalenie nastáva v atmosfére prudkej vojenskej eskalácie a napätej diplomacie. V piatok Pentagon oznámil útoky na viaceré ciele v Iráne a označil ich za odpoveď na pretrvávajúce obťažovanie obchodných námorných trás zo strany Teheránu. Iránske ozbrojené sily odpovedali niekoľko hodín neskôr priamym úderom na Bahrajn a Kuvajt v skorých nedeľných ranných hodinách.
Diplomacia — opatrný návrat k rokovaciemu stolu
Napriek eskalačnej špirále prezident Donald Trump v pondelok popoludní na platforme Truth Social oznámil, že Irán „požiadal o stretnutie" a že rokovania na vysokej úrovni sa uskutočnia v utorok v Dauhe. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavitt potvrdila, že sa stretnutia zúčastnia vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Zároveň uviedla, že popri rokovaniach budú paralelne prebiehať technické rozhovory.
„Irán by mal podpísať dobrú dohodu so Spojenými štátmi," uviedla Leavitt a dodala, že Trump „si vyhradzuje právo použiť vojenskú silu v prípade potreby", pričom zároveň zdôraznila, že prezident „chce, aby mierový proces napredoval".
Reakcia Teheránu bola — ako zvyčajne — nejednoznačná. Starší iránsky úradník ešte pred Trumpovým oznámením poprel, že technické rokovania sú naplánované na tento týždeň. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v nedeľu varoval, že akékoľvek vonkajšie zasahovanie do otázky správy Hormuzského prielivu „povedie len k zložitejším situáciám a oneskoreniam pri jeho opätovnom otvorení". Niekoľko hodín neskôr sa obe strany údajne dohodli na vzájomnom zastavení úderov — krehké prímerie, ktoré trhy sledujú so zadržaným dychom.
Graf ropy: Návrat na predvojnové úrovne
Ropa Brent (OIL) prudko klesla zo vrcholov dosiahnutých počas vrcholnej eskalácie konfliktu — kotácie sa teraz pohybujú okolo 72,98–73,06 USD, čím takmer úplne zmazali geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá sa nakumulovala od začiatku konfliktu v roku 2026. Kľúčové pozorovania z grafu:
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EMA 50 (~89 USD), EMA 100 (~88,60 USD) a EMA 200 (~82,91 USD) — všetky tri kĺzavé priemery sú výrazne nad aktuálnou cenou, čo potvrdzuje prevládajúci klesajúci trend
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Cena prerazila rozhodne pod všetky tri kľúčové kĺzavé priemery; EMA 200 teraz funguje ako odpor, nie ako podpora
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Bollingerove pásma (zelené) ukazujú, že cena sa dotýka dolného pásma (~67,54 USD), čo naznačuje krátkodobé prepredanie trhu
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RSI (14) klesol na 28,8 — hlboko v pásme prepredania — čo signalizuje, že výpredaj sa môže blížiť k vyčerpaniu, no žiadne potvrdenie obratu trendu sa zatiaľ neobjavilo
Trh v zásade oceňuje scenár deeskalácie: ak rokovania v Dauhe skončia úspechom a prieliv bude plne otvorený, geopolitická prémia sa vytratí. Ak rokovania zlyhajú, tradeři budú musieť okamžite obnoviť prémiu za narušenie dodávok v cenovej krivke.
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