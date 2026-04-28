Trump stojí pred ťažkým rozhodnutím: Prijať iránsku ponuku, alebo riskovať ďalší rast ropy? 🛢️

- Hormuzský prieliv zostáva hlavným zdrojom nervozity na energetických trhoch.
- Ropa Brent sa pohybuje blízko 110 USD za barel pre obavy z obmedzených dodávok.
- Irán ponúka čiastočné riešenie, ale otázka jadrového programu zostáva zásadnou prekážkou.
- Pre investorov je teraz kľúčové sledovať vývoj diplomacie. Dohoda môže cenu ropy rýchlo stlačiť nadol, zatiaľ čo neúspech rokovaní môže predĺžiť energetický šok.
Americký prezident Donald Trump zvolal svoj bezpečnostný tím, aby prerokoval najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny, ktorá už trvá tretí mesiac a výrazne zasiahla Blízky východ aj globálne energetické trhy. Podľa Bieleho domu sa má Trump k návrhu vyjadriť veľmi skoro, pričom Washington naďalej trvá na tom, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň. Irán dlhodobo odmieta, že by sa o jej vývoj usiloval.
Jadrom súčasných rokovaní je Hormuzský prieliv, strategická námorná tepna, cez ktorú pred vypuknutím konfliktu prúdila významná časť svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu. Irán podľa dostupných informácií naznačil ochotu pristúpiť na prechodnú dohodu, ktorá by umožnila znovu otvoriť prieliv výmenou za ukončenie americkej blokády iránskych prístavov. Zložitejšie rokovania o jadrovom programe by sa podľa tohto scenára odložili na neskôr.
Pre Spojené štáty je však tento návrh problematický. Irán chce podľa dostupných správ zachovať určitú mieru kontroly nad lodnou dopravou v prielive, čo je pre Washington ťažko prijateľné. Americká administratíva navyše spochybňuje, či osoba, ktorá návrh predložila, mala skutočne dostatočnú autoritu rokovať v mene iránskeho vedenia. To posilňuje obavy, že v Teheráne nemusí panovať jednotný názor na ďalší postup.
Trhy na neistotu reagujú rastom cien energií. Ropa Brent sa pohybuje blízko hranice 105 USD za barel a zostáva pod tlakom pre obmedzené dodávky cez Hormuzský prieliv. Investori sa obávajú, že bez rýchlej dohody môže uzavretie alebo obmedzenie prielivu ďalej zvyšovať ceny palív, dopravy aj priemyselných vstupov.
Dopady krízy sú už teraz citeľné najmä v Ázii a Afrike, kde pokračujúce výpadky v dodávkach palív vytvárajú tlak na spotrebiteľov aj vlády. Zdražovanie ropy zároveň zvyšuje riziko pomalšieho globálneho rastu, pretože vyššie ceny energií sa rýchlo premietajú do inflácie, firemných nákladov aj spotrebiteľského dopytu.
Diplomatický tlak na Washington aj Teherán preto silnie. Zahraniční lídri dávajú najavo rastúcu frustráciu z toho, že sa rokovania neposúvajú rýchlejšie. Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval nejasnú americkú stratégiu a upozornil, že Spojené štáty zatiaľ neponúkajú presvedčivý plán, ako z krízy vystúpiť.
Situáciu komplikuje aj širšie regionálne napätie. Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone zostáva krehké a obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody. Izraelská armáda zároveň oznámila údery na infraštruktúru Hizballáhu v údolí Bikáa a na juhu Libanonu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Araghčí medzitým rokoval v Rusku s prezidentom Vladimirom Putinom, čo ukazuje, že Teherán sa snaží posilniť svoju diplomatickú pozíciu aj mimo regiónu.
Z investičného pohľadu zostáva kľúčové sledovať, či sa podarí obnoviť prevádzku v Hormuzskom prielive. Ak by došlo k dohode, ropa by mohla rýchlo odovzdať časť rizikovej prémie. Naopak, zlyhanie rokovaní by mohlo udržať Brent nad hranicou 100 USD za barel a zvýšiť tlak na akcie leteckých spoločností, dopravy, chemického priemyslu aj firiem citlivých na náklady energií. Na druhej strane by z predĺženej krízy mohli ťažiť energetické spoločnosti, producenti ropy a vybrané firmy v oblasti LNG.
