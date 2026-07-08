Trump ukončuje prímerie s Iránom a zastavuje obchod so Španielskom 🚨

Trh dostal v priebehu niekoľkých minút celú kaskádu geopolitických bômb, pričom najdôležitejšou z nich je Trumpovo vyhlásenie, že memorandum s Iránom je „skončené" a prímerie prestáva platiť. Americký prezident nazval Iráncov „sick people" a uviedol, že s nimi nechce ďalej rokovať, čo sa okamžite prejavilo na komoditných trhoch. Brent aj WTI posilňujú o viac ako 4 %, keďže investori oceňujú vyššie riziko prerušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu. Ide o klasickú reakciu risk-off na energetickom fronte — každá eskalácia rétoriky voči Teheránu automaticky zvyšuje geopolitickú rizikovú prémiu v cene barela.
Súčasne Trump zaútočil na Španielsko, pričom nariadil Ministerstvu financií úplné zastavenie obchodu s touto krajinou a označil Madrid za „slabého spojenca NATO". Efekt je viditeľný na burze — index IBEX klesá o 1,8 %, čím výrazne zaostáva za širším STOXX 600. To naznačuje, že trh tieto slová nevníma ako prázdnu rétoriku, ale ako reálne sankčné riziko, ktoré môže zasiahnut španielske exportné firmy a finančný sektor.
K tomu sa pridáva séria ďalších kontroverzných vyjadrení — kritika NATO za nadmerné zaťaženie USA príspevkami, náznaky, že Grónsko by sa nikdy nemalo vrátiť pod dánsku kontrolu, hrozby voči Číne v súvislosti s Panamským prieplavom a ochota predať F-35 Turecku napriek protestom Izraela.
Zdroj: xStation
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