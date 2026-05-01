Trump zvažuje ďalšie útoky 🔥 Irán hrozí bolestivou odvetou ⚠️

- Irán varoval USA pred dlhými a bolestivými útokmi, ak Washington obnoví útoky.
- Uzavretý Hormuzský prieliv naďalej ohrozuje približne 20 % svetových dodávok ropy a plynu.
- Pre investorov zostáva hlavným rizikom ďalšia eskalácia, ktorá by mohla opäť prudko zvýšiť ceny energií.
Irán vo štvrtok varoval Spojené štáty, že v prípade obnovenia amerických útokov odpovie dlhými a bolestivými údermi na americké pozície v regióne. Teherán zároveň opäť zdôraznil svoj nárok na kontrolu nad Hormuzským prielivom, čo ďalej komplikuje americké plány na vytvorenie medzinárodnej koalície, ktorá by mala túto strategickú námornú trasu znovu otvoriť pre komerčnú dopravu. Konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom trvá už dva mesiace a jeho dôsledky sa čoraz výraznejšie premietajú do svetovej ekonomiky. Práve Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie energetické tepny sveta. Podľa uvedených informácií cez neho bežne prúdi približne 20 % svetových dodávok ropy a plynu. Jeho dlhodobá blokáda tak predstavuje priame riziko pre globálne ceny energií, infláciu aj hospodársky rast.
Snahy o diplomatické riešenie zatiaľ narážajú na zásadné prekážky. Prímerie medzi Washingtonom a Teheránom platí od 8. apríla, avšak Irán naďalej blokuje prieliv ako reakciu na americkú námornú blokádu iránskeho vývozu ropy, ktorý je pre Teherán kľúčovým zdrojom príjmov. Súčasná situácia sa preto neodohráva iba vo vojenskej rovine, ale aj ako tvrdý ekonomický stret. Obe strany sa v ňom snažia prinútiť protivníka k ústupkom. Americký prezident Donald Trump mal vo štvrtok dostať briefing k možnostiam nových vojenských úderov, ktoré by mali Irán prinútiť rokovať o ukončení konfliktu.
Iránska strana však dáva najavo, že rýchla dohoda nie je veľmi pravdepodobná. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baghaei uviedol, že očakávanie rýchleho výsledku rokovaní nie je realistické, bez ohľadu na to, kto by vystupoval ako sprostredkovateľ. Tento postoj potvrdzuje, že Teherán zatiaľ nemieni pod tlakom ustúpiť a kontrolu nad Hormuzským prielivom využíva ako jednu zo svojich hlavných vyjednávacích kariet. Napätie medzitým rastie aj priamo v Iráne, kde bola podľa miestnych médií v niektorých častiach Teheránu počuť aktivita protivzdušnej obrany zasahujúcej proti malým dronom a bezpilotným prieskumným prostriedkom. Regionálnu nervozitu ďalej podčiarklo rozhodnutie Spojených arabských emirátov zakázať svojim občanom cesty do Iránu, Libanonu a Iraku a vyzvať tých, ktorí sa v týchto krajinách nachádzajú, na okamžitý návrat.
Spojené štáty medzitým čelia zložitému rozhodovaniu. Ďalší vojenský tlak síce môže zvýšiť šancu na prinútenie Iránu k rokovaniam, zároveň však výrazne zvyšuje riziko širšej regionálnej eskalácie. Trump zopakoval, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň, a súčasne sa snažil upokojiť americkú verejnosť tvrdením, že cena benzínu po skončení vojny prudko klesne. Práve ceny pohonných hmôt sú pre americkú politiku mimoriadne citlivou témou, najmä pred novembrovými voľbami do Kongresu. Vysoké ceny energií totiž môžu rýchlo zasiahnuť domácnosti, firemné náklady aj spotrebiteľskú náladu. To by sa následne mohlo premietnuť aj do politických preferencií. Pre Washington je preto situácia mimoriadne náročná. Musí riešiť bezpečnostnú hrozbu, tlak spojencov, domáce ekonomické dopady aj riziko, že tvrdší postup vyvolá presne tú eskaláciu, ktorej sa chce vyhnúť.
Iránske Revolučné gardy zároveň vyslali veľmi ostré varovanie. Podľa jedného z ich vysokých predstaviteľov by akýkoľvek nový americký útok, aj keby bol obmedzený, viedol k dlhým a bolestivým úderom proti americkým pozíciám v regióne. Veliteľ leteckých síl Majid Mousavi navyše naznačil, že cieľom by sa mohli stať nielen regionálne základne, ale aj americké vojnové lode. Znepokojivo pôsobí aj vyhlásenie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Mojtabu Chameneího, ktorý v písomnom odkaze Iráncom uviedol, že Teherán odstráni „zneužívanie vodnej cesty nepriateľmi“ pod novou správou prielivu. Tým dal jasne najavo, že Irán si chce udržať svoj vplyv nad Hormuzom a nechce pripustiť návrat k pôvodnému stavu bez výrazných politických či vojenských ústupkov zo strany protivníkov.
Na možné globálne dopady konfliktu upozornil aj generálny tajomník OSN António Guterres. Podľa neho by dlhodobé narušenie prepravy cez Hormuzský prieliv mohlo viesť k poklesu globálneho rastu, rastu inflácie a zhoršeniu chudoby aj hladu v najzraniteľnejších regiónoch sveta. To z celej situácie robí problém, ktorý výrazne presahuje hranice Blízkeho východu. Uzavretý Hormuzský prieliv totiž neznamená iba vojenské riziko, ale aj potenciálny inflačný šok, vyššie náklady pre priemysel, tlak na spotrebiteľov a možný pokles investičnej dôvery. Ak by ceny energií zostali dlhší čas vysoko, mohlo by to spomaliť ekonomiky dovážajúce ropu a plyn. Centrálnym bankám by sa zároveň skomplikoval boj s infláciou.
Spojené štáty podľa dostupných informácií zvažujú niekoľko možností ďalšieho postupu. Popri nových vojenských úderoch sa objavuje aj možnosť použitia pozemných síl na obsadenie časti prielivu a jeho opätovné otvorenie pre obchodné lode. Ďalšou možnosťou je predĺženie americkej blokády alebo politické vyhlásenie jednostranného víťazstva. Washington súčasne pracuje aj so scenárom, že sa podarí vytvoriť medzinárodnú námornú koalíciu s názvom Maritime Freedom Construct, ktorá by mala pomôcť zaistiť bezpečnú plavbu v oblasti. Európske krajiny vrátane Francúzska a Británie síce rokovali o možnej účasti na takejto koalícii, ale podľa dostupných informácií sú ochotné pomôcť s otvorením prielivu predovšetkým v prípade, že konflikt skončí. To ukazuje na opatrnosť spojencov, ktorí nechcú byť vtiahnutí do priamej vojenskej eskalácie bez jasného diplomatického rámca.
Z pohľadu investorov zostáva situácia mimoriadne citlivá. Ropa Brent okolo 114 USD za barel stále signalizuje výraznú rizikovú prémiu, ktorú trhy započítavajú pre geopolitické napätie. Ak by Spojené štáty pristúpili k ďalším útokom a Irán by skutočne odpovedal údermi na americké ciele, základne, infraštruktúru alebo vojnové lode, mohlo by to vyvolať ďalší skokový rast cien energií. Naopak akýkoľvek náznak dohody, zmiernenia blokády alebo postupného obnovenia dopravy cez Hormuz by mohol priniesť rýchle uvoľnenie tlaku na ropu aj plyn. Celkovo sa konflikt dostáva do fázy, v ktorej sa vojenské, politické a ekonomické faktory prepájajú do veľmi nebezpečnej kombinácie. Irán sa snaží ukázať, že je ochotný niesť náklady dlhého stretu. Spojené štáty medzitým hľadajú spôsob, ako obnoviť kontrolu nad kľúčovou námornou trasou bez toho, aby vyvolali ešte širšiu vojnu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa nachádza v silnom rastovom trende, ktorý sa začal po odraze z oblasti okolo 89 USD a postupne doviedol trh až k aktuálnej cene 112,13 USD. Ropa sa stále drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 109,25 USD aj nad SMA 100 na hodnote 105,65 USD. To potvrdzuje prevahu kupcov a zachovanie pozitívneho technického nastavenia. Krátkodobo je však vidieť, že po prudkom raste k rezistencii 114,67 USD došlo k čiastočnému vyberaniu ziskov a následnej konsolidácii. Cena sa tak pohybuje pod lokálnym maximom a zatiaľ nedokázala preraziť vyššie.
Technické indikátory ukazujú na pokračujúce býčie momentum, ale zároveň upozorňujú na určitú opatrnosť. CCI sa nachádza na hodnote 93,3, teda blízko prekúpenej oblasti. To naznačuje, že trh má stále rastovú silu, ale po predchádzajúcom prudkom pohybe môže byť náchylnejší na krátkodobé spomalenie alebo korekciu. Momentum na hodnote 100,232 sa drží mierne nad neutrálnou hranicou, čo podporuje scenár pokračujúceho rastu, avšak bez výraznej akcelerácie. Objem obchodov bol najvyšší počas prudkého rastu v oblasti predchádzajúceho prierazu, zatiaľ čo v posledných sviečkach sa aktivita upokojila. To zodpovedá fáze vyčkávania pred ďalším smerovým pohybom.
Z technického pohľadu zostáva kľúčovou rezistenciou oblasť 114,67 USD, kde sa nachádza nedávne lokálne maximum. Ak by ropa túto hranicu dokázala preraziť a udržať sa nad ňou, otvoril by sa priestor pre ďalší rast a pokračovanie súčasného trendu. Naopak najbližšiu podporu predstavuje zóna okolo 109,25 USD, kde sa nachádza EMA 50. Hlbšou technickou oporou je následne 105,65 USD pri SMA 100. Kým cena zostáva nad týmito priemermi, celkové nastavenie grafu zostáva býčie, aj keď krátkodobá konsolidácia pod rezistenciou môže pokračovať.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.