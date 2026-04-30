US Open: Wall Street stráca momentum, akcie Caterpillar po výsledkoch rastú 📉

Optimizmus na Wall Street dnes mierne slabne pre zmiešaný obraz, ktorý priniesli včerajšie výsledky technologických gigantov. Microsoft a Meta Platforms patria medzi zaostávajúce tituly, zatiaľ čo Alphabet (GOOGC.US) vystupuje ako outperformer a jeho akcie rastú smerom k 370 USD, pričom od marcových miním sa zotavili takmer o 40 %.
US100 (interval D1)
Pri pohľade na graf futures na Nasdaq 100 narazili býci na silnú rezistenciu blízko úrovne 27 600. Táto zóna bude pravdepodobne v nasledujúcich dňoch a týždňoch fungovať ako kľúčová oblasť odporu. Súčasná denná sviečka vytvára knot pripomínajúci medvedí gravestone doji. Podobne aj MACD ukazuje na medvedí crossover. Na druhej strane širšie pozadie výsledkovej sezóny zostáva pre akcie podporné, aj keď bez vyriešenia konfliktu na Blízkom východe môže byť ťažké vygenerovať ďalší rovnako silný rastový impulz.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
Meta Platforms — Materská spoločnosť Facebooku stráca približne 9 % po tom, čo zvýšila celoročný výhlaď kapitálových výdavkov do pásma 125–145 miliárd USD, čím zvýšila obavy investorov z výdavkov súvisiacich s AI. Vyšší CapEx zatienil lepšie než očakávané výsledky za 1. štvrťrok.
Eli Lilly — Farmaceutický gigant rastie približne o 7 % po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť tiež zvýšila celoročný výhlaď tržieb na 82–85 miliárd USD oproti predchádzajúcemu rozpätiu 80–83 miliárd USD.
Royal Caribbean — Prevádzkovateľ výletných lodí pridáva približne 6 % po zverejnení najnovších finančných výsledkov. Upravený zisk na akciu za 1. štvrťrok dosiahol 3,60 USD, teda nad analytickým očakávaním 3,20 USD. Tržby dosiahli 4,45 miliardy USD, mierne pod konsenzom 4,46 miliardy USD. Spoločnosť zároveň znížila hornú hranicu svojho celoročného výhľadu EPS.
Caterpillar — Akcie Caterpillar rastú takmer o 9 % po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok pred štvrtkovým otvorením trhu. Výrobca stavebných strojov vykázal upravený EPS vo výške 5,54 USD a tržby 17,42 miliardy USD oproti konsenzu FactSet na úrovni 4,65 USD, respektíve 16,53 miliardy USD.
Caterpillar tiež uviedol, že v aktuálnom štvrťroku očakáva medziročne vyššie tržby a výnosy. CEO Joe Creed uviedol, že rok začal silno, podporený odolnými koncovými trhmi a disciplinovanou exekúciou v dynamickom prevádzkovom prostredí. Dodal, že rekordný backlog poskytuje solídny základ pre pokračovanie pozitívneho momenta. Akcie za posledný rok vzrástli o viac než 160 % a v roku 2026 sú vyššie o 41 %, podporené rastúcim dopytom po výstavbe spojenej s budovaním AI infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
