US100 klesá o 1,5 % pre rastúce obavy z inflácie a geopolitického napätia

Futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) klesá takmer o 1,4 % pre pravdepodobnú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe, ktorú včera naznačil Donald Trump. Trh predtým, pod vplyvom komentárov predstaviteľov Bieleho domu, dúfal, že by sa USA mohli z konfliktu stiahnuť a že by Teherán mohol s Washingtonom prípadne dospieť k dohode.
Irán potvrdil, že odpovie primeraným spôsobom a že USA prinúti „ľutovať“ ich zapojenie do vojny proti Teheránu. Rastúce výnosy dlhopisov doliehajú na dopyt po akciách, zatiaľ čo prudko rastúce ceny energií by mohli americkú ekonomiku pri dlhšom trvaní posunúť do stagflácie a prípadne aj recesie. Trh má teraz hneď niekoľko dôvodov na obavy, vrátane citeľného inflačného rizika, ktoré sa odráža nielen v raste cien ropy, ale aj v dátach amerického ISM pre výrobu aj služby s viditeľným rastom indexu cien.
Graf US100
US100 sa obchoduje pod EMA200, ku ktorej sa včera priblížil. Je viditeľný klesajúci cenový kanál, pričom rezistencia sa nachádza okolo úrovne 24 500. Supporty sa podľa metodológie price action aktuálne nachádzajú v blízkosti úrovní 23 800 a 23 500 (horný knot pondelkovej sviečky).
Zdroj: xStation5
Zdroj: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.