📈 US500 sa pokúša o odraz

Futures na index S&P 500 (US500) znížili straty z približne -1 % na zhruba -0,2 %, zatiaľ čo spotový index S&P 500 maže úvodný pokles a rastie takmer o 0,1 % po tom, čo iránske zdroje naznačili, že Washington inicioval diplomatický kontakt a Teherán je ochotný zvážiť realistické návrhy na ukončenie konfliktu. Hoci zatiaľ neprebehli žiadne formálne rokovania, Irán naznačil otvorenosť voči riešeniam, ktoré by:
- chránili jeho národné záujmy,
- zaručili, že nebude usilovať o získanie jadrových zbraní,
- umožnili mierové využívanie jadrovej energie,
- a viedli k zrušeniu sankcií.
Zároveň sa zdá, že Irán vysiela zmiešané signály. Na jednej strane pripúšťa možnosť rokovaní, na druhej strane oficiálne popiera existenciu priamych rokovaní a zachováva si relatívne tvrdý verejný postoj. Zdá sa pravdepodobné, že neformálne diskusie s USA už môžu prebiehať, Teherán si však potrebuje zachovať tvár doma aj medzi svojimi spojencami, čo vysvetľuje rozporuplnú komunikáciu.
Pozitívna reakcia akciových trhov naznačuje, že investori stále považujú scenár postupnej deeskalácie za hlavný katalyzátor možného odrazu. Výsledok však zostáva neistý. USA zrejme rokujú z pozície sily, zatiaľ čo Irán si ponecháva schopnosti, ktoré môžu efektívne zvýšiť náklady konfliktu pre Donalda Trumpa a Republikánsku stranu. Medzitým zostávajú podmienky na trhu s palivami napäté. Shell uviedol, že prvé náznaky narušenia dodávok by sa na európskom trhu s palivami mohli objaviť už v apríli.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.