USA nepredĺžia výnimky na iránsku a ruskú ropu 🛢️

- USA nepredĺžia sankčné výnimky na iránsku ani ruskú ropu
- Washington zvyšuje tlak na Irán aj na krajiny, ktoré mu mali pomáhať
- Brent zostáva pod 100 USD a obchoduje sa za 95 USD
Spojené štáty nepredĺžia 30 dňovú výnimku zo sankcií na iránsku ropu prepravovanú po mori, ktorá vyprší tento týždeň. Cez víkend zároveň vypršala aj podobná výnimka na ruskú ropu.
Trumpova administratíva dlhodobo tvrdí, že voči Iránu uplatňuje maximálny tlak pre jeho jadrový program a podporu militantných skupín na Blízkom východe. Sankcionovaná ropa však napriek tomu naďalej prúdila do Číny. Výnimka, ktorú americké ministerstvo financií vydalo 20. marca, umožnila dostať na globálne trhy približne 140 miliónov barelov ropy. Cieľom bolo zmierniť tlak na dodávky energií počas vojny s Iránom, uviedol minister financií Scott Bessent. Platnosť tejto výnimky sa končí 19. apríla. Ide tak o ďalší krok, ktorý môže postupne zvýšiť tlak na Irán. Podľa zdrojov USA nepredĺžili ani výnimku na ruskú ropu prepravovanú po mori, ktorá vypršala v sobotu. Americkí zákonodarcovia z oboch politických strán administratívu kritizovali s tým, že tieto výnimky môžu pomáhať ekonomikám Iránu aj Ruska.
Americké ministerstvo financií zároveň zvýšilo tlak na krajiny, v ktorých pôsobia banky, ktoré mali podľa USA pomáhať s presunom finančných prostriedkov do Iránu. Rezort kontaktoval napríklad Čínu, SAE a Omán a uviedol, že umožnili iránske nelegálne aktivity. Koncom minulého roka ministerstvo financií bankám oznámilo, že Irán v roku 2024 spracoval najmenej 9 miliárd dolárov cez americké korešpondenčné účty, a to prostredníctvom siete nastrčených spoločností v Hongkongu, SAE a ďalších krajinách.
Bessent už skôr uviedol, že americká blokáda Hormuzského prielivu má zabezpečiť, aby prielivom nemohli preplávať čínske ani iné lode prevážajúce iránsku ropu. Dodal tiež, že Čína nakupovala viac ako 90 % iránskej ropy, pričom tá tvorila približne 8 % jej ročných nákupov ropy.
Cena ropy však na tieto správy výraznejšie nereagovala. Ropa Brent sa naďalej drží pod 100 USD a obchoduje sa okolo 95 USD za barel. Trh teraz pri rope zaceňuje predovšetkým možnosť druhého kola rokovaní medzi USA a Iránom. Po neúspešných víkendových rokovaniach síce ropa na začiatku týždňa vzrástla približne k 103 USD, počas týždňa však postupne klesá.
Graf OIL (M30)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.