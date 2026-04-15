Strach opúšťa trhy, VIX od konca marca odpísal 40 % 📉

- VIX od konca marca klesol z 30 na 18 bodov, teda približne o 40 %
- Pokles volatility je prekvapivý, pretože ropa je stále vysoko okolo 95 USD
- Trh stavia na pokračovanie rokovaní medzi USA a Iránom
- Americké akcie zostávajú silné, S&P 500 je veľmi blízko maxím
Index strachu VIX v posledných dňoch a týždňoch výrazne klesá. Na konci marca sa pohyboval okolo 30 bodov, no odvtedy odpísal približne 40 % a aktuálne sa drží pri úrovni 18 bodov. VIX sám o sebe vyjadruje očakávanú volatilitu amerického trhu a ukazuje, aké výrazné výkyvy investori očakávajú pri indexe S&P 500 v nasledujúcich 30 dňoch.
Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe VIX výrazne vzrástol, a to najmä kvôli rastu cien ropy. Súčasný pokles je preto pomerne prekvapivý, pretože ropa zostáva aj naďalej na vysokých úrovniach a pre globálnu ekonomiku naďalej predstavuje riziko. VIX sa teraz nachádza na úrovniach z polovice februára 2026, no v tom čase bola cena ropy približne 70 USD za barel, zatiaľ čo teraz sa Brent pohybuje pri 95 USD. To znamená nárast približne o 35 %, takže súčasné upokojenie na VIXe je do istej miery v rozpore s vývojom cien ropy.
Trhy sa teraz sústreďujú predovšetkým na možné pokračovanie rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Víkendové rokovania však nepriniesli žiadny zásadný posun a zostáva otázne, či ďalšie kolo rozhovorov povedie k dohode. Medzitým naďalej platí dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom, ktoré bolo vyhlásené minulý týždeň a malo by trvať približne do polovice budúceho týždňa. Obe strany tak majú priestor na ďalšie rokovania, no zhoda stále nepanuje v kľúčových otázkach, ako je otvorenie Hormuzského prielivu alebo budúcnosť iránskeho jadrového programu.
Pokles VIXu súvisí aj s pokračujúcim rastom amerických akciových indexov, ktoré napriek negatívnym správam ďalej posilňujú. S&P 500 sa pohybuje blízko hranice 7 000 bodov a obchoduje sa veľmi blízko svojich maxím z konca januára 2026. V tom čase sa však ropa pohybovala len okolo 65 USD za barel, teda výrazne nižšie než dnes. Aj to ukazuje, že akciový trh je momentálne voči geopolitickým rizikám pomerne odolný.
Graf VIX (M15)
Zdroj: xStation05
USA nepredĺžia výnimky na iránsku a ruskú ropu 🛢️
Ropa: ceny ropy sú oproti nedávnym maximám nižšie o viac ako 22 % 📌
Napätie okolo Iránu naďalej ovplyvňuje ceny kovov 🔥
Denné zhrnutie: Americké akciové indexy po dátach PPI rastú
