Vance odkladá cestu do Švajčiarska, zatiaľ čo beží 60-dňová lehota na dohodu s Iránom

Americký viceprezident JD Vance napokon vo štvrtok večer neodcestoval do Švajčiarska na priame rokovania s Iránom. Podľa Bieleho domu zatiaľ neboli plány jadrových rozhovorov definitívne dokončené, a to pre logistické komplikácie. Americká delegácia má byť pripravená vyraziť pri najbližšej možnej príležitosti.
Odklad prichádza vo chvíli, keď Spojené štáty a Irán začínajú 60-dňovú lehotu na dosiahnutie dohody o iránskom jadrovom programe a trvalejšom mierovom usporiadaní. Obe strany v stredu podpísali predbežnú dohodu, ktorá má ukončiť niekoľkomesačnú vojnu a znovu otvoriť Hormuzský prieliv.
Práve Hormuz zostáva kľúčovým bodom celého rokovania. Ide o strategickú námornú trasu, cez ktorú prúdi významná časť svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu. Vance uviedol, že ak prieliv nebude otvorený, nebude možné dosiahnuť finálnu dohodu. Zároveň odmietol myšlienku, že by Irán mohol za prejazd vyberať poplatky, pretože medzinárodné vodné cesty by podľa USA mali zostať bez mýta.
Technické rokovania sa majú zamerať predovšetkým na obmedzenie iránskeho jadrového programu a na otázku, ako naložiť so zásobami vysoko obohateného uránu. Podľa viacerých odborníkov je však 60 dní veľmi krátky čas na takú zložitú a technickú dohodu. Na porovnanie, jadrová dohoda z roku 2015 vznikala približne 2 roky. Súčasné memorandum však umožňuje lehotu predĺžiť, ak budú rokovania pokračovať.
Trhy medzitým reagujú hlavne na zlepšenie situácie okolo Hormuzu. Americké Centrálne velenie oznámilo, že zrušilo blokádu dopravy do iránskych prístavov a pobrežných oblastí. Lode so zadržanou ropou tak začali postupne opúšťať oblasť prielivu a podľa dostupných informácií sú v pohybe plavidlá prepravujúce takmer 10 miliónov barelov ropy.
Cena ropy po oznámení dohody výrazne klesla. Brent sa na konci týždňa obchodoval okolo 79 USD za barel a za celý týždeň stratil približne 9 %. Napriek tomuto poklesu však ropa zostáva od začiatku roka zhruba 30 % vyššie, pretože obchodníci upozorňujú, že návrat bežných tokov ropy a LNG cez Hormuz môže trvať mesiace alebo ešte dlhšie.
Donald Trump zároveň priznal, že tlak na globálne ceny ropy zohral pri podpise dohody významnú úlohu. Dlhšie uzavretie Hormuzského prielivu by podľa neho mohlo mať vážne dopady na svetovú ekonomiku. Práve obava z energetického šoku tak zrejme prispela k tomu, že sa Washington rozhodol pristúpiť na predbežnú dohodu.
Neistota však zostáva vysoká. Izrael sa od aprílového prímeria aj novej dohody medzi USA a Iránom dištancoval, čo zvyšuje riziko ďalších komplikácií. Akékoľvek nové útoky v regióne by mohli dôveru v dohodu rýchlo oslabiť a znovu vrátiť na trh geopolitickú rizikovú prémiu.
Z investičného pohľadu dohoda krátkodobo znižuje tlak na ceny energií a podporuje rizikovejšie aktíva. Zároveň však nejde o definitívny mier, ale skôr o časovo obmedzené okno pre rokovania. Kľúčové bude, či sa podarí udržať priechodnosť Hormuzu, obnoviť dôveru lodných spoločností a posunúť jadrové rokovania za rámec politických vyhlásení.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, H4)
Zdroj: xStation5
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