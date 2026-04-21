Veľký obrat na Wall Street: J.P. Morgan výrazne zvýšila výhlaď pre S&P 500 📈

- J.P. Morgan zvýšila cieľovú hodnotu indexu S&P 500 na 7 600 bodov.
- Hlavným motorom optimizmu sú AI, technológie a vyššie odhady firemných ziskov.
- Banka pripúšťa krátkodobú konsolidáciu, no výhlaď zostáva rastový.
- V optimistickom scenári by sa index mohol priblížiť až k 8 000 bodom.
Americká banka J.P. Morgan zvýšila svoj tohtoročný cieľový odhad pre index S&P 500 na 7 600 bodov. Oproti pondelkovému záveru na úrovni 7 109,14 bodu to znamená potenciálny rast približne o 6,9 %. Ešte minulý mesiac pritom banka svoj výhlaď znižovala zo 7 500 na 7 200 bodov, teraz však otočila a opäť stavia na silnejší rast akciového trhu.
Hlavným dôvodom zmeny výhľadu sú podľa banky lepšie očakávania firemných ziskov, najmä vďaka pokračujúcemu boomu okolo umelej inteligencie a technologického sektora. J.P. Morgan zároveň zvýšila odhad zisku na akciu pre firmy v indexe S&P 500 na 330 dolárov na tento rok oproti predchádzajúcim 315 dolárom. Vyššie posunula aj výhlaď pre rok 2027, a to z 355 na 385 dolárov na akciu.
Pozitívnej nálade na trhoch pomohlo aj upokojenie geopolitickej situácie po prímerí medzi USA a Iránom. Americké akcie sa od marcových miním výrazne zotavili a indexy S&P 500 aj Nasdaq minulý týždeň dosiahli rekordné hodnoty. Silný rast ťahali najmä technologické firmy a očakávania solídnych výsledkov za prvý štvrťrok.
Banka však zároveň upozornila, že po prudkom raste môže trh krátkodobo vstúpiť do fázy konsolidácie. Geopolitická situácia síce podľa nej výrazne poľavila, stále však nie je úplne stabilná. Napriek tomu J.P. Morgan vidí priestor na ďalší rast a v prípade rýchleho vyriešenia konfliktu dokonca pripúšťa možnosť, že by sa index do konca roka priblížil k hranici 8 000 bodov.
Ďalšou podporou pre optimizmus je pokračujúca sila AI príbehu. J.P. Morgan uviedla, že obnovenie záujmu o tento segment podporilo aj predstavenie modelu Claude Mythos od spoločnosti Anthropic, ktoré znovu rozprúdilo býčiu náladu okolo technologických titulov. Podľa banky navyše stále existuje priestor na ďalšie zvyšovanie trhových odhadov firemných ziskov, hoci zatiaľ sa pozitívne revízie sústreďujú najmä do úzkej skupiny technologických spoločností a energetického sektora.
Z dlhodobého pohľadu banka naďalej považuje americké akcie za kľúčovú súčasť globálnych portfólií. Dôvodom sú predovšetkým inovácie, silnejší rast ekonomiky a atraktívna návratnosť kapitálu, hoci vo svete naďalej pretrváva snaha investorov viac diverzifikovať mimo USA.
Graf US500 (H4)
Index US500 pokračuje v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchoduje okolo 7 123,5 bodu. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na 7 002,0 bodoch a tiež nad SMA 100 na 6 791,5 bodoch, čo potvrdzuje pokračujúcu prevahu kupcov. Po prudkom raste z prelomu marca a apríla sa trh dostal až k dôležitej rezistenčnej oblasti v blízkosti 7 157,9 bodu, kde teraz dochádza ku krátkej konsolidácii.
Technický obraz zostáva naďalej býčí, no objavujú sa prvé signály možného spomalenia. RSI na 70,6 bodu už vstúpilo do prekúpeného pásma, čo poukazuje na veľmi silné nákupné momentum, ale zároveň aj na zvýšené riziko krátkodobého vyberania ziskov. MACD sa stále drží v kladnom teritóriu, histogram však stráca dynamiku a rastové momentum už nie je také výrazné ako v predchádzajúcich dňoch. To môže znamenať, že si trh pred ďalším pohybom nahor vyberá pauzu.
Z pohľadu ďalšieho vývoja bude kľúčové, či sa indexu podarí presvedčivo preraziť nad 7 158 bodov. Ak áno, otvoril by sa priestor na pokračovanie rastu a posun na nové lokálne maximá. Naopak v prípade odmietnutia tejto hladiny by mohlo dôjsť ku korekcii smerom k prvej podpore v oblasti 7 045 až 7 000 bodov, kde sa zároveň nachádza aj rastúca EMA 50. Celkovo však zostáva štruktúra trhu pozitívna a pokiaľ sa cena drží nad hlavnými priemermi, navrch majú stále býci.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Ropná nervozita v Ázii silnie 🛢️
Ekonomický kalendár: V centre makro pozornosti sú nemecký ZEW a americké maloobchodné tržby 🔎
GBPUSD mierne rastie po silnejších, než očakávaných dátach z britského trhu práce
Ranné zhrnutie: Wall Street posilňuje vďaka nádeji na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom 🗽
