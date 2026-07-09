Vojna na Blízkom východe dusí trh s plynom, svetový dopyt má opäť klesnúť 📉

Dopady vojny na Blízkom východe ďalej výrazne menia globálny trh so zemným plynom. Podľa najnovšej štvrťročnej správy Medzinárodnej energetickej agentúry má svetová spotreba plynu tento rok klesnúť o 0,5 %. Ak sa tento odhad naplní, pôjde už o tretí medziročný pokles dopytu za posledných sedem rokov.
Hlavným dôvodom je slabšie využitie plynu v energetike a priemysle. Vyššie ceny, obmedzené dodávky a narušenie časti infraštruktúry nútia niektorých odberateľov znižovať spotrebu alebo prechádzať na iné palivá. To je viditeľné najmä v Ázii, kde drahší plyn podporuje návrat časti výroby elektriny k uhliu.
Kľúčovým problémom zostáva Hormuzský prieliv, cez ktorý predtým prechádzalo približne 20 % globálnych dodávok LNG. Po dočasnej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom síce prevádzka LNG tankerov postupne rastie, ale stále zostáva výrazne pod úrovňou pred konfliktom. Výhlaď budúcich obchodných tokov preto zostáva veľmi neistý.
Ceny zemného plynu v Európe a Ázii síce ustúpili z marcových maxím, ale stále sa držia výrazne nad úrovňami z roku 2025. To ďalej zaťažuje odberateľov v priemysle, energetike aj domácnostiach. Vyššie ceny zároveň znižujú konkurencieschopnosť podnikov, ktoré sú od plynu silno závislé.
Najväčší výpadok je viditeľný pri dodávkach z Kataru a Spojených arabských emirátov. Produkcia LNG z týchto krajín podľa správy medzi marcom a júnom klesla takmer o 80 % oproti rovnakému obdobiu roka 2025. Výpadok však čiastočne nahrádzajú producenti z iných regiónov, najmä nové LNG projekty v Severnej Amerike, Afrike a Austrálii.
Vďaka týmto novým zdrojom by celoročná svetová ponuka LNG v roku 2026 mohla zostať približne na úrovni roka 2025. Riziko je však stále značné. Ak by sa úplné otvorenie Hormuzského prielivu oneskorilo až za začiatok štvrtého štvrťroka, mohlo by dôjsť k prvému medziročnému poklesu globálnej ponuky LNG od roku 2012.
Dopady konfliktu sa navyše neobmedzujú iba na tento rok. Poškodenie plynovej infraštruktúry, vrátane zariadenia Ras Laffan v Katare, môže oddialiť plánované navyšovanie kapacity LNG. Práve Katar mal byť jedným z hlavných zdrojov rastu svetovej ponuky v ďalších rokoch. Ak sa jeho expanzia oneskorí, trh môže zostať napätejší aj v rokoch 2026 a 2027.
Napätie na trhu s plynom sa prelieva aj do ďalších častí ekonomiky. Významným príkladom sú hnojivá, pri ktorých výrobe je zemný plyn kľúčovou surovinou. Drahší alebo horšie dostupný plyn môže zvyšovať náklady výrobcov hnojív, čo môže následne dopadnúť na poľnohospodárstvo a ceny potravín. Najväčšie riziko to predstavuje pre chudobnejšie a zraniteľnejšie regióny sveta.
Z pohľadu investorov zostáva trh s plynom citlivý predovšetkým na vývoj v Hormuzskom prielive, obnovu katarskej infraštruktúry a tempo nábehu nových LNG projektov mimo Blízkeho východu. Ak sa dodávky stabilizujú, ceny môžu postupne ďalej klesať. Ak sa však konflikt predĺži alebo sa úplné obnovenie prepravy oneskorí, napätie na trhu sa môže rýchlo vrátiť.
Graf zemného plynu (NATGAS.EU, D1)
Zdroj: xStation5
- Cena európskeho zemného plynu sa aktuálne pohybuje okolo 49,25 EUR a po júnovom poklese sa jej podarilo vrátiť späť nad kľúčové kĺzavé priemery. Trh sa drží nad EMA 50 na úrovni 45,25 EUR aj nad SMA 100 na hodnote 43,42 EUR, čo technicky zlepšuje krátkodobý obraz a naznačuje, že kupujúci opäť získavajú väčšiu kontrolu.
- Z grafu je zrejmé, že po marcovom výstrele k oblasti 73,88 EUR prišla dlhšia korekcia a následná konsolidácia. Cena sa niekoľkokrát oprela o zónu okolo 39,66 EUR, kde leží Fibonacciho hladina 0,786. Práve táto oblasť fungovala ako dôležitý support a zastavila hlbší výpredaj. Od začiatku júla sa plyn postupne zdvíha a teraz sa snaží stabilizovať nad hladinou 46,98 EUR, ktorá zodpovedá Fibonacciho úrovni 0,618.
- Najbližšou dôležitou prekážkou je oblasť okolo 52,12 EUR, teda Fibonacciho hladina 0,5. Ak sa cene podarí túto zónu preraziť a udržať sa nad ňou, technický obraz by sa ďalej zlepšil a otvoril by sa priestor na rast smerom k 57,25 EUR. Naopak, ak trh nad súčasnými úrovňami stratí silu, môže prísť návrat k oblasti 46,98 EUR, prípadne k 45,25 EUR, kde sa nachádza EMA 50.
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