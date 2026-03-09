Vojna ženie ceny plodín nahor 🌾

- Palmový olej zdražel až o 10 %, výrazne rástli aj sójový olej, pšenica a kukurica.
- Konflikt zvyšuje ceny ropy a hnojív, čo tlačí nahor celý agrárny sektor.
- Rizikom je aj možné predzásobenie štátov, ktoré môže ďalej podporiť rast cien obilnín.
- Vyššie náklady sa môžu premietnuť do potravinovej inflácie aj do hospodárenia farmárov v roku 2026.
Ceny poľnohospodárskych komodít na začiatku týždňa výrazne vzrástli, pretože konflikt na Blízkom východe narúša obchodné toky a zvyšuje obavy z obmedzenia dodávok. Najvýraznejšie zdražel palmový olej, ktorý vyskočil až o 10 %, zatiaľ čo sójový olej pridal až 5 % a pšenica sa priblížila k dvojročnému maximu.
Hlavným dôvodom je rast cien energií a hnojív. Napätie okolo dodávok ropy podporuje dopyt po biopalivách, čo zvyšuje záujem o rastlinné oleje a aj o kukuricu. Situáciu ďalej komplikuje obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre obchod s hnojivami. To vyvolalo rast cien živín pre poľnohospodárstvo, pretože farmári sa snažia zabezpečiť zásoby včas.
Rast sa neobmedzil len na olejniny. Futures na pšenicu vzrástli o viac ako 3 %, kukurica pridala viac ako 2 % a posilnili aj sójové bôby. Trh zároveň zohľadňuje aj riziko, že niektoré štáty začnú z preventívnych dôvodov navyšovať zásoby základných potravín, predovšetkým pšenice.
Silný pohyb bol viditeľný aj v Ázii. V Číne prudko zdraželi sójový šrot, palmový olej aj produkty z repky, pričom niektoré kontrakty narazili až na denný limit rastu. To ukazuje, že nervozita sa rýchlo prelieva naprieč celým agrárnym sektorom.
Podľa analytikov budú poľnohospodárske trhy v najbližších dňoch citlivo reagovať najmä na vývoj cien energií a prípadnú eskaláciu konfliktu. Pre spotrebiteľov by sa vyššie ceny mohli prejaviť nielen na čerpacích staniciach, ale postupne aj v potravinovej inflácii. Zatiaľ čo časť farmárov má náklady zaistené dopredu, väčší dopad by sa mohol naplno prejaviť až v roku 2026, ak by sa situácia v oblasti Hormuzského prielivu rýchlo neupokojila.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice po silnom rastovom impulze narazila na rezistenciu v blízkosti 641,51 a následne prešla do korekcie. Aktuálne sa obchoduje okolo 619,14, teda v blízkosti Fibonacciho hladiny 23,6 % (623,34) a zároveň nad úrovňou 38,2 % (612,10). Trh tak odovzdal časť predchádzajúceho rastu, no zatiaľ zostáva v technicky relatívne priaznivom nastavení. Pozitívnym signálom je, že cena sa stále drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (603,49) aj SMA 100 (586,84), čo potvrdzuje, že hlavný krátkodobý trend zostáva napriek aktuálnemu oslabeniu rastový. Korekcia po prudkom pohybe nahor je zatiaľ skôr prirodzeným vydýchnutím trhu než potvrdením obratu do klesajúceho trendu. Dôležitá bude predovšetkým oblasť okolo 612,10, ktorá teraz funguje ako najbližšia technická podpora. CCI sa posunulo späť k neutrálnym hodnotám, čo naznačuje vyprchanie prekúpenosti a ochladenie predchádzajúceho silného rastového momenta. Momentum síce zostáva nad neutrálnou hranicou, ale smeruje nižšie, čo ukazuje na slabnúcu dynamiku kupcov v krátkodobom horizonte. Objemová aktivita navyše počas korekcie nevyzerá extrémne panicky, takže trh zatiaľ nepôsobí dojmom výrazného výpredaja.
Z technického pohľadu bude teraz rozhodujúce, či sa pšenica udrží nad pásmom 612–603. Ak áno, trh sa môže znovu pokúsiť o návrat k 623,34 a následne aj k maximám pri 641,51. V prípade hlbšej korekcie by sa ďalšia sledovaná podpora nachádzala na 603,02 a nižšie potom pri 593,93. Celkovo tak pšenica zostáva po predchádzajúcom raste v býčom nastavení, no krátkodobo vstúpila do fázy ochladenia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.