Vráti sa ropa na 100 USD za barel? Trump naznačuje koniec prímeria 🛢️

Situácia na ropnom trhu sa počas menej než jedného mesiaca otáča o 180 stupňov. Po otestovaní oblasti 70 USD za barel pri rope Brent teraz testujeme oblasť 78 USD za barel a mnohé naznačuje, že rastový tlak na ropnom trhu môže v najbližšom období pretrvať.
Po iránskom útoku na najmenej 3 obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive odpovedali Spojené štáty útokom na desiatky iránskych pozícií spojených okrem iného s protivzdušnou obranou.
To všetko sa odohráva počas pohrebných obradov najvyššieho vodcu Iránu a samotný Donald Trump hovorí, že dohoda o prímerí už v podstate nie je účinná.
Ako teraz situácia vyzerá a čo bude ďalej s cenami ropy?
Graf ukazuje zmeny cien ropy počas súčasného konfliktu a po predchádzajúcich obdobiach napätia na ropnom trhu.
Ropa opäť rastie. Ako ukazujú situácie z rokov 1990 a 2022, aj v horizonte ďalších niekoľkých mesiacov môže byť vývoj pomerne volatilný. História však zároveň neukazuje, že by v takomto prípade muselo dôjsť k návratu na konfliktné maximum. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Časová os eskalácie: Ako došlo k porušeniu memoranda?
Nižšie je presný sled udalostí, ktoré viedli k súčasnej eskalácii konfliktu:
- Podpis memoranda: Minulý mesiac uzavreli USA a Irán dočasnú 60-dňovú dohodu. Tá garantovala bezpečný prejazd lodí Hormuzským prielivom bez poplatkov výmenou za dočasné pozastavenie amerických sankcií na iránsku ropu a začatie rokovaní o jadrovom programe Teheránu.
- Iránsky útok na obchodné plavidlá, začiatok eskalácie: Irán porušil podmienky dohody tým, že zacielil na tri obchodné plavidlá preplávajúce Hormuzským prielivom, vrátane tankera prepravujúceho skvapalnený zemný plyn, teda LNG.
- Odveta Spojených štátov: V reakcii na agresiu proti obchodným lodiam vykonali americké sily masívny odvetný útok a zasiahli viac než 80 cieľov na iránskom území. Washington zároveň okamžite obnovil sankcie na obchod s iránskou ropou.
- Iránsky protiútok: Teherán odpovedal ďalšou vlnou útokov, tentoraz zameraných na ciele v Bahrajne a Kuvajte.
- Oficiálny koniec prímeria: Počas summitu NATO v Ankare ukončil Donald Trump všetky špekulácie, keď novinárom vyhlásil, že prímerie sa skončilo. Prezident ostro kritizoval iránske úrady a označil ich za „špinu“ a „klamárov“, čo znižuje šance na rýchly návrat k diplomacii.
Reakcia trhu: Návrat „vojnového faktora“
Geopolitický šok sa okamžite premietol do ocenenia čierneho zlata. Brent, ktorý v posledných týždňoch systematicky zlacňoval vďaka nádejam na deeskaláciu, zaznamenal silný odraz.
- Cena barelu ropy Brent dnes vzrástla o viac než 3 % a testuje oblasť 78 USD za barel. Od začiatku súčasnej eskalácie ceny vzrástli takmer o 10 %.
- Americká ropa WTI vzrástla podobným tempom a dosiahla dokonca úroveň 75 USD.
Pri pohľade na nižšie uvedený graf môžeme detailne sledovať anatómiu tohto trhového šoku. Predchádzajúce forwardové krivky z 24. júna (oranžová línia) a 1. júla (modrá línia) odrážali pomalý pokles cien pri najbližších kontraktoch, teda na krátkom konci krivky, keď investori stále žili nádejou na mier. Aktuálna krivka (čierna línia) naopak ukazuje prudký vertikálny posun cien kontraktov s dodaním v najbližších mesiacoch smerom nahor. Vidíme aj jasné rozšírenie kalendárnych spreadov, hoci zostávajú pod 1 USD. Takáto štruktúra hlbokej backwardation jasne ukazuje, že trh platí obrovskú prémiu za okamžité dodanie komodity pre obavy z fyzickej blokády dodávok. Zaujímavé je, že ešte v posledných dňoch sme na krátkom konci krivky do konca tohto roka často sledovali tvorbu contanga, a to pre zrýchlené dodávky komodity z Perzského zálivu.
Graf ukazuje forwardové krivky ropného trhu z posledných dvoch týždňov.
Aktuálna forwardová krivka je opäť vo veľmi výraznej backwardation, hoci ešte pred týždňom sme na krátkom konci sledovali dokonca contango. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Teraz vyvstáva kľúčová otázka. Vracia sa vojnový faktor? Rozhodne áno, hoci od Donalda Trumpa možno očakávať prakticky čokoľvek. Na druhej strane v tejto chvíli došlo k takej výraznej eskalácii, že rastový tlak môže pokračovať aj bez ďalších komentárov z oboch strán.
Kľúčová lokalita: Na ktorej strane boli lode napadnuté?
Dostupné správy naznačujú, že tri obchodné lode boli napadnuté priamo počas prechodu strategickým Hormuzským prielivom. Hoci oficiálne agentúrne správy v tejto chvíli neuvádzajú presné súradnice, teda či k útoku došlo v teritoriálnych vodách Ománu, alebo Iránu, toto rozlíšenie má pre lodnú dopravu zásadný význam.
Geograficky je Hormuzský prieliv mimoriadne úzky a vymedzené medzinárodné námorné trasy, teda prichádzajúce aj odchádzajúce koridory, vedú prevažne teritoriálnymi vodami Ománu v okolí exklávy Musandam. Skutočnosť, že sa Irán rozhodol zaútočiť v tomto kľúčovom koridore a porušil nedávno podpísané memorandum garantujúce bezpečný prejazd bez poplatkov, ukazuje, že Teherán je odhodlaný kontrolovať celé úzke hrdlo bez ohľadu na štátne hranice.
Čo to znamená pre USA a garancie bezpečného prejazdu? Porušenie dohody výrazne obmedzuje schopnosť Spojených štátov zabezpečiť bezpečný prejazd lodí diplomatickými nástrojmi. Keďže Irán nerešpektuje dohody, ignoruje status obchodných trás a rozširuje konflikt do ďalších krajín regiónu, ako sú Kuvajt a Bahrajn, USA čelia logistickej a vojenskej výzve. Jediným spôsobom, ako teraz vynútiť otvorenosť prielivu, zostáva trvalá vojenská ochrana konvojov, teda vojenský sprievod. To však výrazne zvyšuje riziko priameho námorného stretu medzi USA a Iránom takmer pri každom incidente. Takáto situácia je pre ropný trh nočnou morou a hrozí návratom cien dokonca na trojciferné úrovne.
Graf ukazuje porovnanie cien ropy WTI a crack spreadu.
Crack spread zostal na vysokej úrovni aj pri masívnom poklese cien ropy. To znamená, že palivá nedosiahli ani krátke obdobie pokoja po približne 3-mesačnom konflikte. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ako vyzerá ropa technicky?
Graf ukazuje vývoj ceny ropy a technickú analýzu.
Ropa druhú seansu v rade veľmi silno rastie po tom, čo konsolidovala nad úrovňou 70 USD za barel. Testuje 200-periodický priemer a potenciálne preráža hornú hranicu klesajúceho trendového kanála. Veľmi silná zóna ponuky sa nachádza medzi 80 USD a 61,8 % retracementom, následne potom pri 85 USD za barel. Ak bude tok lodí cez Hormuzský prieliv pokračovať, nemali by sme sledovať rast nad pásmo 80–85 USD. Ak však dôjde k priamej výmene paľby medzi americkými a iránskymi jednotkami, šance na rast cien ropy k 100 USD budú pomerne vysoké. Zdroj: xStation5
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