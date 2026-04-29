Vsádza Trump na dlhú hru? Blokáda Iránu nekončí!💣🛢️

Washington dal dnes jasný signál. Tlak na Teherán nekončí. Trump nariadil poradcom pripraviť sa na predĺženú námornú blokádu Hormuzského prielivu. Podľa Wall Street Journal sa prezident na interných poradách rozhodol pokračovať v ekonomickom škrtení Iránu blokovaním lodnej dopravy do jeho prístavov aj z nich. Obnovenie bombardovania ani stiahnutie z konfliktu nepovažoval za prijateľné možnosti. Správa prichádza v čase, keď rokovania medzi Washingtonom a Teheránom viaznu, pričom kľúčovým kameňom úrazu zostáva iránsky jadrový program.
Trhy reagovali okamžite. Brent crude sa dnes obchoduje okolo 116 dolárov za barel, WTI pri 103 dolároch.
Súčasne sa mení aj samotný región. Spojené arabské emiráty, tretí najväčší producent v OPEC za Saudskou Arábiou a Irakom, oznámili odchod z kartelu s účinnosťou od zajtra. Takmer 60 rokov trvajúce členstvo skončilo aj preto, lebo vojna obmedzila ich schopnosť exportovať ropu cez prieliv a emiráty chcú mať voľné ruky na zvyšovanie vlastnej produkcie. Odchod UAE je ďalším signálom, že OPEC stráca súdržnosť práve vtedy, keď by ju trhy potrebovali najviac. Washington navyše zvažuje rozšírenie sankcií na čínske rafinérie nakupujúce iránsku ropu, čo by konflikt posunulo do úplne novej dimenzie.
GRAF: OIL (H4)
Zdroj: xStation5
Pre investorov sledujúcich ropu platí jedno. Každý signál z Washingtonu alebo Teheránu môže ceny pohnúť v priebehu minút. Otvorená otázka zostáva, dokedy vydrží Teherán pod ekonomickým tlakom a kedy sa nájde kompromis, ktorý prieliv opäť otvorí.
