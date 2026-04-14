Zemný plyn znovu oslabuje 🔻

- Trh tlačí nadol najmä mierne počasie a rastúci prebytok zásob.
- Produkcia zostáva silná, zatiaľ čo dopyt slabne.
- Investori zvýšili stávky na pokles, čisté long pozície sú najnižšie za 16 mesiacov.
Americké futures na zemný plyn uzavreli už štvrtú seansu za sebou v mínuse a vymazali predchádzajúci rast. Trh sa teraz čoraz viac sústreďuje na mierne počasie a rastúci prebytok zásob plynu v porovnaní s päťročným priemerom.
Kontrakt na plyn s dodaním v máji napokon oslabil o 2,1 centu, teda o 0,8 %, na 2,627 USD za mmbtu. Zároveň išlo o najnižšiu záverečnú cenu najbližšieho kontraktu od 29. októbra 2024. Zatiaľ čo ropa zostáva citlivá na geopolitické riziká, zemný plyn sa podľa trhu od širšej energetickej volatility do veľkej miery oddelil a riadi sa predovšetkým vlastnou ponukou a dopytom.
Tlak na cenu zvyšuje aj vývoj investorských pozícií. Podľa dát CFTC navýšili správcovia peňazí v týždni do 7. apríla stávky na pokles amerického plynu a čisté long pozície klesli na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov. To ukazuje na slabnúcu dôveru trhu v rýchle oživenie ceny, aj keď zároveň platí, že pri zmene sentimentu by mohol byť následný rast o to prudší.
Do cien prehovára aj počasie. Výhľady sa síce cez víkend mierne ochladili, no pre obdobie od 18. do 27. apríla sa v USA stále očakáva prevažne sezónne normálne počasie. Do 17. apríla navyše majú vo východných dvoch tretinách krajiny pretrvávať nadpriemerné teploty, čo obmedzuje dopyt po vykurovaní a celkovo pôsobí proti rastu cien.
Z pohľadu fundamentov zostáva ponuka silná. Produkcia suchého plynu v Lower 48 dosiahla v pondelok približne 112,8 miliardy kubických stôp denne, čo predstavuje medziročný rast o 4,2 %. Naopak, celkový dopyt klesol na 64,3 miliardy kubických stôp denne, teda o 4,2 % medziročne. Vývoz plynu do Mexika dosiahol približne 6,1 bcf denne a medzitýždenne oslabil o 6,5 %, zatiaľ čo toky do LNG exportných terminálov mierne vzrástli na 19,8 bcf denne.
Pre trh tak zostáva hlavnou témou nerovnováha medzi stále solídnou produkciou a slabším dopytom. Kým sa výraznejšie nezmení počasie alebo nezačnú zásoby klesať rýchlejším tempom, môže americký zemný plyn zostať pod tlakom.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa pohybuje okolo 2,599 USD a pokračuje v jasnom downtrende. Trh sa drží pod oboma kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 (2,645 USD) aj SMA 100 (2,679 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúcu prevahu predajcov. Oba priemery navyše ďalej klesajú, takže technický obraz zostáva jednoznačne negatívny. Vývoj v posledných dňoch ukazuje sériu nižších maxím aj nižších miním, čo je typický znak pokračujúceho medvedieho trendu. Krátkodobé odrazy smerom nahor boli opakovane odmietané v blízkosti kĺzavých priemerov a trh sa zakaždým rýchlo vrátil k poklesu. Aktuálne sa cena dostáva pod predchádzajúce krátkodobé supporty a smeruje k novým lokálnym minimám, čo zvyšuje riziko ďalšieho oslabenia.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či sa plyn dokáže vrátiť aspoň nad 2,645 USD, kde leží EMA 50. Až výraznejší prieraz nad túto úroveň by mohol priniesť krátkodobé upokojenie a priestor pre korekciu smerom k 2,679 USD, prípadne vyššie. Kým však cena zostáva pod oboma priemermi, hlavným scenárom je pokračovanie tlaku smerom nadol. Najbližšia podporná zóna sa teraz nachádza okolo 2,53 USD a jej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k ďalšiemu poklesu.
Zdroj: xStation5
