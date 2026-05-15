Zlato a striebro prudko klesajú 📉

- Zlato kleslo o 2,2 % na 4 550,80 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa prepadlo o 7 % na 77,33 USD.
- Hlavným tlakom sú vyššia americká inflácia, silnejší dolár a rastúce výnosy štátnych dlhopisov.
- Dlhodobú podporu zlatu poskytujú nákupy centrálnych bánk, geopolitické napätie a trend de-dolarizácie.
- Trh teraz balansuje medzi krátkodobým tlakom zo strany Fedu a dlhodobým dopytom po bezpečných aktívach.
Ceny drahých kovov sa dostali pod tlak po tom, čo silnejšia než očakávaná inflácia v Spojených štátoch zvýšila obavy, že americká centrálna banka môže byť nútená držať úrokové sadzby vyššie dlhší čas, prípadne ich v krátkom horizonte ešte zvýšiť. Zlato kleslo až o 2,2 % na 4 550,80 USD za trojskú uncu a dostalo sa pod hranicu 4 600 USD, zatiaľ čo striebro sa prepadlo ešte výraznejšie, a to až o 7 % na 77,33 USD za uncu. Hlavným negatívnym faktorom bol silnejší americký dolár a rast výnosov amerických štátnych dlhopisov, ktoré znižujú atraktivitu aktív bez pravidelného výnosu, medzi ktoré patrí práve zlato a striebro.
Vyššie výnosy amerických dlhopisov predstavujú pre drahé kovy zásadný protivietor. Výnosy dvojročných aj desaťročných amerických štátnych dlhopisov vystúpili na najvyššie úrovne za niekoľko mesiacov, čo investorom ponúka atraktívnejšiu alternatívu k držbe zlata. Zlato samo osebe nenesie úrok, a preto býva citlivé na rast reálnych výnosov. Ak trh začne očakávať prísnejšiu menovú politiku Fedu, investori často presúvajú časť kapitálu do dolára a výnosových aktív. To vysvetľuje, prečo po zverejnení silnejších inflačných dát prišiel rýchly pokles cien drahých kovov.
Na druhej strane celý obraz nie je jednoznačne negatívny. Zlato naďalej podporujú geopolitické neistoty, strategické nákupy centrálnych bánk a dlhodobý trend znižovania závislosti niektorých krajín od amerického dolára. Práve de-dolarizácia, pretrvávajúce fiškálne deficity a snaha centrálnych bánk diverzifikovať rezervy vytvárajú pre zlato štrukturálny dopyt, ktorý môže tlmiť hlbšie poklesy. Investori zároveň sledujú výsledok summitu medzi Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom, pretože vývoj vzťahov medzi USA a Čínou môže výrazne ovplyvniť náladu na trhoch aj dopyt po bezpečných aktívach.
Rozdielny vývoj zlata a striebra zároveň ukazuje, že trh nevníma všetky drahé kovy rovnako. Zatiaľ čo zlato je primárne vnímané ako bezpečný prístav a rezervné aktívum, striebro má výraznejšiu priemyselnú zložku dopytu. Preto býva pri náhlom raste výnosov a zhoršení trhovej nálady volatilnejšie. Prudký pokles striebra až o 7 % naznačuje, že časť investorov vyberala zisky agresívnejšie a trh mohol byť po predchádzajúcom raste citlivejší na negatívny makroekonomický impulz.
Celkovo sa drahé kovy nachádzajú v prostredí, kde proti sebe pôsobia dva silné faktory. Krátkodobo ich tlačí nadol vyššia americká inflácia, silnejší dolár a rastúce výnosy štátnych dlhopisov. Dlhodobo ich však podporuje geopolitická neistota, nákupy centrálnych bánk a snaha investorov chrániť kapitál pred fiškálnymi aj menovými rizikami. Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či inflačné dáta skutočne donútia Fed k tvrdšiemu postoju, alebo či trh začne pokles drahých kovov vnímať ako príležitosť na nové nákupy.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata výrazne oslabila a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 4 563 USD za uncu. Trh sa po predchádzajúcej konsolidácii pod hladinou 4 700 USD prudko prepadol a prerazil viacero dôležitých Fibonacciho úrovní, vrátane 50 % na 4 636,90 USD aj 61,8 % na 4 604,76 USD. Aktuálne sa cena pohybuje v blízkosti hladiny 78,6 % na 4 559,01 USD, ktorá predstavuje poslednú významnejšiu technickú podporu pred možnosťou hlbšieho poklesu smerom k úrovni 4 500,73 USD. Tento vývoj ukazuje, že krátkodobé momentum sa výrazne preklopilo na stranu predajcov. Negatívny technický obraz potvrdzujú aj kĺzavé priemery. Cena sa nachádza pod EMA 50 na hodnote 4 646,42 USD aj pod SMA 100 na úrovni 4 682,56 USD, čo značí stratu krátkodobej aj strednodobej podpory. EMA 50 sa navyše začína skláňať smerom nadol a vzďaľuje sa od SMA 100, čo potvrdzuje slabnúcu trendovú štruktúru.
Z pohľadu ďalších úrovní bude kľúčové, či zlato dokáže udržať oblasť okolo 4 559 USD. Ak sa kupujúcim podarí túto hladinu ubrániť, môže nasledovať návrat k prvej rezistencii okolo 4 604 – 4 637 USD, kde sa nachádza Fibonacciho úroveň 61,8 % a 50 % retracementu. Silnejší obrat by však trh potvrdil až návratom nad EMA 50, teda nad oblasť 4 646 USD. Naopak, ak cena prerazí pod 4 559 USD, zvýši sa riziko pokračovania poklesu smerom k 4 500 USD, kde leží ďalšia dôležitá technická podpora.
Zdroj: xStation5
