Zlato klesá aj počas vojny. Čo to znamená pre vaše peniaze?🪙📉

- Cena zlata klesla od marcových maxím o 14 percent napriek prebiehajúcej vojne
- Hlavný dôvod: vysoké úrokové sadzby brzdia zlato viac, ako mu pomáha geopolitická neistota
- Inflácia z drahej ropy paradoxne zlatu škodí, pretože tlačí centrálne banky udržiavať sadzby vyššie
- Marcové maximá nafúkli rekordné nákupy centrálnych bánk aj prílev retailových investorov, ktorí trh následne opustili
- Kľúčová premenná: osud rokovaní o Hormuzskom prielive sprostredkúvaných Pakistanom
- Pri úspešnej dohode má zlato priestor rásť späť k marcovým maximám
- Pri pokračovaní blokády zostanú vysoké sadzby hlavnou brzdou rastu
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe koncom februára čakali mnohí investori jedno: prudký rast ceny zlata. Nestalo sa. Od marcových maxím klesla cena o 14 percent a dnes sa pohybuje okolo 4 700 dolárov za uncu. Paradox, ktorý si zaslúži vysvetlenie.
Zlato historicky funguje ako bezpečný prístav v časoch neistoty. Tentoraz však narážalo na silnejší protiprúd. Uzavretie Hormuzského prielivu vyhnalo nahor ceny ropy, čo roztočilo inflačnú špirálu. A práve inflácia ťahaná drahými energiami stavia centrálne banky do nepohodlnej pozície. Sadzby musia zostávať vyššie, aby infláciu skrotili. Zlato pri vysokých reálnych sadzbách jednoducho prehráva konkurenciu s aktívami, ktoré vynášajú úrok. Paradoxne mu táto vojna škodí viac, ako mu pomáha.
Rolu zohralo aj to, čo sa dialo pred konfliktom. Centrálne banky nakupovali zlato rekordným tempom už od roku 2022, retailoví investori sa pridali neskôr, keď rast ceny prilákal pozornosť médií. Kombinácia týchto dvoch vĺn dotiahla cenu na marcové maximá. Po ich prekonaní sa časť pozícií začala zatvárať. Retailoví investori sú citlivejší na krátkodobé pohyby a keď zlato prestalo rásť, mnohí z trhu odišli.
GRAF: GOLD (H4)
Zdroj: xStation5
Výhľad závisí od jediného faktora: Hormuz. Ak rokovania sprostredkúvané Pakistanom uspejú a prieliv sa otvorí, inflačný tlak sa uvoľní a centrálne banky dostanú priestor na znižovanie sadzieb. V takom scenári má zlato priestor vrátiť sa k marcovým maximám. Ak rokovania zlyhajú a dvojitá blokáda bude pokračovať, vysoké sadzby budú zlato brzdiť aj napriek pretrvávajúcej geopolitickej neistote.
