Zlato klesá na 5 000 USD 🪙

- Cena zlata v posledných dňoch klesá k 5 000 USD
- Posilňovanie dolára má negatívny vplyv na cenu zlata
- Cena zlata v posledných dňoch klesá k 5 000 USD
- Posilňovanie dolára má negatívny vplyv na cenu zlata
Cena zlata v posledných dňoch klesá k úrovni 5 000 USD za uncu. Konflikt na Blízkom východe pôvodne pozitívne ovplyvnil vývoj cien, keď zlato vystúpalo nad hranicu 5 400 USD. Odvtedy však postupne klesá. Od marcových maxim zlato stratilo viac než 8 %, od celkových historických maxim viac než 10 %.
Nepozitívne na situáciu pôsobia aj najnovšie ekonomické údaje zo Spojených štátov. Rast HDP USA v štvrtom štvrťroku spomalil na 0,7 %, čo je výrazne menej než očakávania trhu (1,4 %). Inflácia sa súčasne pohybuje na úrovni 2,4 %. Geopolitická situácia na Blízkom východe vyvoláva obavy z možnej stagflácie, teda kombinácie slabého rastu HDP a vysokej inflácie, proti ktorej má centrálna banka obmedzené nástroje.
V krátkodobom horizonte môže vývoj ovplyvniť aj politika americkej centrálnej banky Fed. Fed zasadá už tento týždeň, takže čoskoro bude k dispozícii jeho aktuálny komentár k celkovej situácii. S pretrvávajúcou infláciou má však centrálna banka obmedzený priestor na znižovanie úrokových sadzieb, aj keď ekonomický rast spomaľuje. Úrokové sadzby tak pravdepodobne zostanú vyššie po dlhšiu dobu, čo podporuje americký dolár a výnosy dlhopisov, ktoré tradične znižujú ceny zlata.
Ďalším faktorom je posilňovanie dolára v období geopolitickej neistoty, keď investori presúvajú kapitál z iných mien práve do amerického dolára. Posilňovanie dolára je viditeľné najmä v posledných týždňoch; napríklad voči euru dolár od začiatku konfliktu v Iráne posilnil o približne 3 %.
Graf GOLD (M15)
Zdroj: xStation
