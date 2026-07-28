Graf dňa: Kto dopláca na pokles cien ropy? (28. 07. 2026)

Pokles cien ropy a plynu po zastavení útokov medzi USA a Iránom stlačil nórsku korunu takmer na samotné dno rebríčka výkonnosti mien za tento týždeň. Horšie je na tom iba bolívijský bolívar, ktorého vývoj pravidelne neanalyzujeme.
Zastavenie útokov
Bombardovanie sa zastavilo čiastočne pre ubúdajúce ciele a zásoby munície. V nedeľu túto informáciu potvrdil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. V ten istý deň Donald Trump uviedol, že rokovania s Iránom pokračujú. Ak by skončili neúspešne, USA sa podľa neho majú „vrátiť k tomu, čo robili doteraz“.
Obrázok 1: Výnos ropy 50 dní pred udalosťou a 200 dní po nej
Zdroj: XTB Research, 28. 07. 2026
Situáciu trochu odlišne opisuje hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei, podľa ktorého v súčasnosti neprebieha žiadny priamy dialóg medzi predstaviteľmi Iránu a USA. Teherán však vyhlásil, že odvetné kroky zastaví, „pokiaľ budú USA pokračovať v prerušení útokov“.
Zároveň potvrdil, že Irán rokuje s Ománom, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom celého konfliktu. Cieľom rokovaní je vytvoriť „mechanizmy týkajúce sa námornej dopravy“ v Hormuzskom prielive.
Žiadne zásadné zmeny
Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý. Podľa údajov spoločnosti Kpler je lodná doprava obmedzená maximálne na približne desať až dvadsať plavidiel denne, zatiaľ čo za bežných podmienok ich prechádza približne 80 až 140. Zúčastnené strany sú navyše stále ďaleko od dohody o obohacovaní uránu.
Minulý týždeň sa do konfliktu zapojili aj jemenskí Húsíovia. Zaútočili na ropnú infraštruktúru spoločnosti Saudi Aramco a pohrozili útokmi na tankery v prielive Báb al-Mandab, čo obmedzuje dopravu na kľúčovej námornej trase na juhu Arabského polostrova.
Sú všetky možnosti stále v hre?
Obnovenie útokov by mohlo viesť k rýchlemu návratu ceny ropy Brent k úrovni okolo 100 USD za barel. Akékoľvek známky pokroku v diplomatických rokovaniach by naopak mohli vyvolať postupný pokles cien.
Zdá sa však, že trh už týmto oznámeniam nevenuje takú pozornosť a k chaotickej komunikácii Donalda Trumpa pristupuje s väčším odstupom.
Zásadným ukazovateľom zostáva počet lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Ak sa situácia zlepší, ceny ropy môžu pokračovať v poklese. V tejto chvíli však nie sú viditeľné jasné dôvody na optimizmus.
Makroekonomické údaje
Dnes o 22:30 bude zverejnený report API o zmene zásob ropy.
Z Nórska tento týždeň očakávame dva dôležité údaje: júnové maloobchodné tržby v stredu a júlovú mieru nezamestnanosti v piatok. Nepredpokladáme však, že by mali výraznejší vplyv na volatilitu menového páru EURNOK.
Z pohľadu domácich faktorov by trh mohla výraznejšie rozhýbať až júlová inflácia, ktorá bude zverejnená 10. augusta. Vyšší než očakávaný údaj by mohol zvýšiť význam zasadnutia Norges Bank, ktoré sa uskutoční o tri dni neskôr, teda 13. augusta.
Trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v auguste už presahuje 40 %.
Technická analýza
Obrázok 2: EURNOK (05. 02. 2026–28. 07. 2026)
Zdroj: xStation, 28. 07. 2026
Po dynamickom júnovom raste prišli v júli poklesy. Kurz spomalil v okolí úrovne 10,85, mierne nad 78,6 % Fibonacciho úrovňou.
Aktuálne sa pohybuje okolo 11,03 a testuje kľúčové rezistencie v podobe 50-dňového kĺzavého priemeru a 50 % Fibonacciho retracementu. O niečo vyššie, približne na 11,05, sa nachádza ďalšia prekážka v podobe 100-dňového kĺzavého priemeru.
Úspešné prerazenie tohto pásma smerom nahor by mohlo otvoriť priestor na pokračovanie rastu a návrat k júnovým maximám.
Tento scenár podporujú aj spodné indikátory. RSI sa vrátil na neutrálnu úroveň 49,4, čo ponecháva priestor na prípadné ďalšie posilnenie. MACD zároveň jasne naznačuje, že predajný tlak z posledných týždňov výrazne slabne. Vidieť to na postupne sa zmenšujúcom histograme, ktorý sa približuje k nulovej línii.
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