Zlato klesá, striebro dosahuje najnižšiu úroveň od decembra 2025 📉 Deutsche Bank znižuje výhľad pre zlato

Zlato dnes klesá takmer o 0,7 % a obchoduje sa pod 4 100 USD za uncu, keďže Deutsche Bank výrazne upravila svoj výhľad pre trh s drahými kovmi. Banka znížila priemerný výhľad ceny zlata pre 3. štvrťrok 2026 na 4 300 USD za uncu a pre 4. štvrťrok 2026 na 4 800 USD za uncu. To predstavuje zníženie o viac než 22 %, respektíve 17 %. Ešte v apríli Deutsche Bank očakávala, že zlato môže vzrásť smerom k 6 000 USD za uncu, pričom odkazovala na fiškálne deficity, trendy dedolarizácie a nižšiu expozíciu centrálnych bánk rozvíjajúcich sa trhov voči americkým štátnym dlhopisom.
Zmena výhľadu je z veľkej časti spôsobená jastrabejším precenením očakávaní týkajúcich sa politiky Fed a pokračujúcou silou amerických makrodát. Deutsche Bank tvrdí, že precenenie politiky Fedu a odolnosť americkej ekonomiky sa stali hlavnými protivetry pre zlato. Jej základný scenár predpokladá, že Fed ponechá sadzby bez zmeny až do konca roka 2026, ale banka varuje, že ďalšie tri až štyri zvýšenia sadzieb by mohli stlačiť zlato až na 3 800 USD za uncu.
Prečo zlato a striebro klesajú?
- Goldman Sachs tiež znížila svoj výhľad ceny zlata pre koniec roka o 500 USD na 4 900 USD za uncu a už neočakáva zníženie sadzieb Fedu v roku 2026.
- Bank of America ustúpila od svojho predchádzajúceho cieľa 6 000 USD a tvrdí, že pretrvávajúca inflácia môže vyžadovať prísnejšiu menovú politiku.
- Odlivy z ETF krytých zlatom naznačujú, že dopyt investorov je výrazne slabší než počas predchádzajúcich býčích trhov.
- Diskont čínskych cien zlata voči Comexu ukazuje, že čínske dovozy pravdepodobne neposkytnú trhu výraznejšiu podporu.
- Centrálne banky zostávajú najsilnejším pilierom dopytu a očakáva sa, že budú trh dlhodobo naďalej podporovať.
- Zlato od vypuknutia konfliktu medzi USA a Iránom na konci februára kleslo o viac než 22 %, hoci mu zvýšené geopolitické riziko tradične pomáha.
- Striebro si viedlo ešte horšie. Od konca februára stratilo zhruba tretinu hodnoty a počas poslednej seansy kleslo o viac než 5 %.
- Futures na zlato zakončili utorok poklesom približne o 1,3 % blízko 4 149 USD za uncu, zatiaľ čo spotové ceny sa krátko priblížili k 4 090 USD.
- Silnejší americký dolár naďalej tlačí na drahé kovy. Dolárový index od posledného zasadnutia Fedu vzrástol zhruba o 0,8 %.
Trhy čakajú na inflačný report PCE – Graf zlata (GOLD, D1)
Ďalším významným testom pre zlato bude nadchádzajúci americký inflačný report PCE. Silnejší než očakávaný výsledok by mohol posilniť jastrabí naratív Fedu a ďalej podporiť dolár aj výnosy amerických štátnych dlhopisov. Pre zlato by to znamenalo náročnejšie prostredie, keďže kov negeneruje výnos a priamo konkuruje čoraz atraktívnejším výnosovým aktívam.
Súčasné makroprostredie naznačuje, že samotná geopolitika už nestačí na ďalší rast drahých kovov. Kým americká ekonomika zostáva odolná, dolár silný a Fed udržiava reštriktívny postoj, zlato a striebro môžu mať problém znovu získať predchádzajúce rastové momentum.
Pri pohľade na graf zlato aktuálne testuje lokálne minimá v pásme 4 000–4 100 USD za uncu, zatiaľ čo denný RSI klesol tesne pod 34 a blíži sa k prepredanému pásmu. Posledné seansy boli zároveň charakteristické prevažne predajným objemom.
Zdroj: xStation5
Striebro už prelomilo svoje lokálne minimum z 23. marca a krátko kleslo na najslabšiu úroveň od polovice decembra 2025.
Zdroj: xStation5
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