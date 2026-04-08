Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈

Zlato dnes rastie takmer o 2 % a vďaka prímeriu na Blízkom východe sa dostáva približne k úrovni 4 800 USD, zatiaľ čo striebro prekonalo hranicu 77 USD za uncu a pridáva takmer 6 %. Vyhliadka na nižšie ceny ropy a znovuotvorenie Hormuzského prielivu zrejme zmierňuje inflačné riziká a tým aj výhlaď na ďalšie sprísňovanie menovej politiky zo strany centrálnych bánk. Nové trhové momentum dnes dolieha na dolár, čo vyvolalo takmer 0,8 % rast páru EURUSD, zatiaľ čo slabšia americká mena poskytuje ďalšiu podporu prílevu kapitálu do drahých kovov. Pokojnejšia situácia na energetických trhoch zároveň zvyšuje nádej na stabilnejší priemyselný dopyt po striebre, čo by malo podporiť fundamenty súčasného rastu — za predpokladu, že sa dvojtýždňové prímerie medzi USA, Izraelom a Iránom premení na trvalý mier na Blízkom východe a napokon povedie ku konečnej mierovej dohode. Tento scenár je zatiaľ možný, no stále veľmi neistý. Irán si v rokovaniach naďalej drží pomerne maximalistické ciele, vrátane plnej kontroly nad Hormuzským prielivom, práva pokračovať v civilnom jadrovom programe a zrušenia sankcií.
GOLD a SILVER (D1)
Zlato po dosiahnutí úrovne 4 850 USD korigovalo, pričom práve táto hladina, kde sa nachádza EMA 50 (oranžová línia), sa teraz javí ako kľúčová prekážka pre býkov. Za zmienku stojí, že cena v poslednom období reagovala pozitívne, vrátila sa nad EMA 200 (červená línia) a spustila nový rastový impulz. V negatívnom scenári by sa oblasť okolo 4 350 USD mohla ukázať ako veľmi dôležitá podpora. Od posledného lokálneho minima sa zlato odrazilo už takmer o 20 %.
Zdroj: xStation5
Striebro sa dnes obchoduje na najvyššej úrovni od 18. marca, stále však zostáva výrazne pod úrovňami z konca januára, keď sa pohybovalo takmer na 120 USD za uncu. Rovnako ako pri zlate sa aj pri striebre oblasť okolo 65 USD momentálne javí ako dôležitá podpora.
Zdroj: xStation5
