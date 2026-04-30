Zlato sa odráža od dna 📈

- Zlato sa po trojdňovom poklese odrazilo. Futures v New Yorku rástli o 0,9 % na 4 604 USD za uncu.
- Rast brzdia vyššie ceny ropy, silnejší dolár a rastúce výnosy amerických dlhopisov.
- Fed ponechal sadzby bez zmeny, ale obavy z vyššej inflácie podporujú scenár sadzieb vyššie po dlhší čas.
- Krátkodobý odraz zlata zatiaľ pôsobí skôr ako technická korekcia než začiatok nového silného rastového trendu.
- Zlato sa po trojdňovom poklese odrazilo. Futures v New Yorku rástli o 0,9 % na 4 604 USD za uncu.
- Rast brzdia vyššie ceny ropy, silnejší dolár a rastúce výnosy amerických dlhopisov.
- Fed ponechal sadzby bez zmeny, ale obavy z vyššej inflácie podporujú scenár sadzieb vyššie po dlhší čas.
- Krátkodobý odraz zlata zatiaľ pôsobí skôr ako technická korekcia než začiatok nového silného rastového trendu.
Cena zlata sa v závere týždňa pokúša o oživenie po trojdňovom poklese, ale aj napriek krátkodobému rastu zostáva na ceste k týždennej strate. Futures kontrakty v New Yorku v úvode európskeho obchodovania rástli o 0,9 % na 4 604 USD za trojskú uncu, zatiaľ čo spotové zlato pridávalo približne 0,2 % na 4 551,92 USD za uncu. Podľa analytikov ide predovšetkým o technický odraz a nákupy po predchádzajúcom oslabení, nie o jednoznačný návrat silného rastového trendu.
Hlavným problémom pre zlato zostáva kombinácia vyšších cien ropy, rastúcich výnosov amerických dlhopisov a silnejšieho dolára. Konflikt medzi USA a Iránom, ktorý trvá už deviaty týždeň, ďalej zvyšuje inflačné riziká, pretože takmer úplné uzavretie Hormuzského prielivu obmedzuje dodávky energií a drží ceny ropy na vysokých úrovniach. Práve drahšie energie môžu v ďalších mesiacoch opäť zvýšiť inflačný tlak, čo znižuje šance na rýchle uvoľnenie menovej politiky.
Vyššia inflácia je pre zlato dvojsečná. Na jednej strane môže podporovať záujem o drahé kovy ako ochranu pred znehodnotením peňazí. Na druhej strane však núti centrálne banky držať úrokové sadzby vyššie dlhší čas, čo zlatu škodí. Zlato totiž nenesie žiadny výnos, a preto je menej atraktívne v prostredí, kde rastú výnosy amerických štátnych dlhopisov a investori môžu získať zaujímavejšie zhodnotenie pri úročených aktívach.
Pozornosť trhu sa preto sústredí hlavne na americký Fed. Centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny, ale predstavitelia Fedu zostávajú rozdelení v názore na ďalší vývoj menovej politiky. Šéf Fedu Jerome Powell zároveň varoval, že inflácia môže v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť. To posilňuje očakávania, že sadzby zostanú na zvýšených úrovniach dlhší čas, čo vytvára tlak na drahé kovy.
Krátkodobý rast zlata tak zatiaľ vyzerá skôr ako reakcia na predchádzajúci výpredaj. Po poklese o 1 % v predchádzajúcej seanse sa objavili kupujúci, ktorí využili nižšie ceny na vstup do trhu. Tento scenár však nemusí stačiť na výraznejší rast, ak budú ďalej posilňovať americké výnosy a dolár. Práve tieto dva faktory môžu limitovať priestor na ďalšie zisky a udržať zlato pod tlakom.
Z investičného pohľadu zostáva zlato v citlivej pozícii. Na trhu stále pôsobia podporné faktory, najmä geopolitická neistota a obavy z inflácie, ale zároveň ho brzdí výhľad vyšších sadzieb. Kým investori neuvidia jasnejšie signály, že Fed môže začať uvoľňovať menovú politiku, bude pre zlato ťažké nadviazať na silnejší rast. Krátkodobo tak môže pokračovať zvýšená volatilita, keď sa budú striedať technické odrazy s tlakom zo strany výnosov a dolára.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata sa po predchádzajúcom výraznom poklese pokúša o technické oživenie. Trh sa od polovice apríla pohyboval v jasne klesajúcom trende, keď cena postupne klesala z oblasti nad 4 800 USD až k minimám pri 4 510 USD. Aktuálne sa zlato obchoduje okolo 4 623,76 USD a po prudšom odraze sa dostalo nad EMA 50 na úrovni 4 589,71 USD, čo krátkodobo naznačuje zlepšenie nákupného momenta.
Dôležitým faktorom však stále zostáva SMA 100, ktorá sa nachádza na hodnote 4 636,06 USD. Cena sa k tejto hladine veľmi rýchlo priblížila, ale zatiaľ ju výraznejšie neprerazila. Práve oblasť okolo 4 635 až 4 640 USD tak predstavuje najbližšiu technickú rezistenciu. Ak by ju zlato dokázalo prekonať a udržať sa nad ňou, mohlo by dôjsť k ďalšiemu rastu smerom k zóne 4 650 až 4 700 USD, kde sa nachádza predchádzajúce konsolidačné pásmo.
Najbližší support sa teraz nachádza okolo EMA 50 na úrovni 4 590 USD. Ak by sa cena vrátila pod túto oblasť, mohlo by dôjsť k opätovnému oslabeniu smerom k 4 550 USD a následne k minimám pri 4 500 USD. Naopak, udržanie nad EMA 50 a prielom nad SMA 100 by zvýšili šancu na pokračovanie rastu a čiastočné zmazanie predchádzajúcich strát.
Zdroj: xStation5
