🚩 Zlato stráca 1,5 % po tom, čo Goldman Sachs znížil svoj cenový cieľ pre drahý kov na rok 2026

- Goldman Sachs znížil svoj cenový výhľad pre zlato na koniec roka na 4 900 USD za uncu pre očakávania, že Fed nezníži úrokové sadzby.
- Banka predtým očakávala, že zlato ukončí rok na úrovni 5 300 USD za uncu.
- Drahý kov prehlbuje straty, ktoré sa začali po zasadnutí Fed, a klesá k úrovni okolo 4 150 USD za uncu.
- Goldman Sachs znížil svoj cenový výhľad pre zlato na koniec roka na 4 900 USD za uncu pre očakávania, že Fed nezníži úrokové sadzby.
- Banka predtým očakávala, že zlato ukončí rok na úrovni 5 300 USD za uncu.
- Drahý kov prehlbuje straty, ktoré sa začali po zasadnutí Fed, a klesá k úrovni okolo 4 150 USD za uncu.
Ceny zlata dnes na globálnych trhoch klesajú a rozhodnutie Goldman Sachs znížiť cenový cieľ pre zlato na 4 900 USD je do veľkej miery v súlade so súčasnými podmienkami na trhu kovov. Sentiment tu ďalej chladne po špekulatívnej rally z prvej časti tohto roka. Po dohode medzi USA a Iránom investori presunuli pozornosť od geopolitických rizík späť k politike Fed a silnejšiemu americkému doláru. Zlato tak smeruje k tretiemu týždennému poklesu po sebe.
- Investori sa rýchlo vrátili k oceňovaniu scenára vyšších úrokových sadzieb na dlhší čas v USA. Hoci Fed ponechal sadzby bez zmeny, jeho komunikácia bola vyhodnotená ako jastrabia. Viacerí predstavitelia stále vidia priestor aspoň na jedno dodatočné zvýšenie sadzieb do konca roka.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli, zatiaľ čo dolár posilnil na najvyššiu úroveň za viac než rok. To vytvára náročné prostredie pre zlato, ktoré nenesie žiadny výnos a býva menej atraktívne, keď úročené aktíva ponúkajú vyššie výnosy.
- Trhy aktuálne oceňujú viac než 80% pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb Fed do konca roka, čo obmedzuje investičný dopyt po drahom kove.
- Ďalšia neistota sa objavila po odložení rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Hoci predbežná dohoda zostáva v platnosti, začínajú sa objavovať otázky ohľadom jej dlhodobej udržateľnosti.
- Ceny ropy sa v piatok odrazili, ale z týždenného pohľadu zostávajú pod výrazným tlakom. Očakávania, že lodná doprava cez Hormuzský prieliv by sa mohla postupne normalizovať, znížili geopolitickú rizikovú prémiu započítanú v cenách energií.
- Slabosť je viditeľná aj naprieč širším komplexom kovov. Striebro kleslo približne o 2 %, platina asi o 1,5 % a pod tlak sa dostala aj meď. To naznačuje opatrnejší postoj investorov voči komoditnému sektoru ako celku.
- V krátkodobom horizonte zostáva zlato do veľkej miery riadené americkým dolárom, výnosmi štátnych dlhopisov a očakávaniami okolo politiky Fed. Kým budú trhy ďalej oceňovať vyššie úrokové sadzby v USA, rastový potenciál drahého kovu môže zostať obmedzený.
GOLD (H1 graf)
Zdroj: xStation5
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