Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc (Acc, USD)
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ ลูกค้าทุกคนที่ดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง
ข่าวล่าสุด

ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดด้วยข่าวล่าสุด

ABOUT INSTRUMENT

Invest in N4US.UK with ZERO commission

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc (Acc, USD)
-
1 GBP
-
เทรดได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยแอปการเทรด XTB ที่ได้รับรางวัลและใช้งานง่าย

3 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

3 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่...

3 ตุลาคม 2025
วิธีการซื้อขาย N4US.UK ที่ XTB?

1. เปิดบัญชี

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

2. ฝากเงิน

เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกจากหนึ่งในช่องทางที่มีอยู่ รวมถึงการชำระเงินทันทีและฟรี

3. เริ่มต้นการเทรด

เลือก CFD สินค้าโภคภัณฑ์ มากกว่า 30 รายการและตราสาร CFD อื่นๆ อีกกว่า 11000 รายการ%

ทำไมควรเลือก XTB

ทำไมต้องซื้อขาย CFD ทองคำที่ XTB

แพลตฟอร์มนวัตกรรม

เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่ได้รับรางวัล เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ใช้ได้ทั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ

ปลอดภัยและมั่นคง

เครือของเราเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานชั้นนำหลายแห่ง เงินทุนของลูกค้า XTB จะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าจะแยกออกจากเงินขององค์กร

การสนับสนุนลูกค้าด้วยหลากหลายภาษาและมีคุณสมบัติสูง

เจ้าหน้าทีพร้อมให้บริการในภาษาไทยตั้งแต่ 9:00-22:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ความรู้

สำรวจคลังความรู้ที่ครอบคลุม

เทรดทองคืออะไร

การลงทุนทองคำคืออะไร เริ่มต้นการซื้อขายทองคำออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น

3 นาที become a Trader

ลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์: รู้จัก ETF ยูเรเนียมและโอกาสการเติบโต

3 นาที คำแนะนำ
เครื่องชั่งดิจิทัลที่เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม โดยด้านหนึ่งถือสมาร์ทโฟน และอีกด้านถือค้อนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นตัวแทนของความสมดุลทางกฎหมายสมัยใหม่

ETFs vs หุ้น: คู่มือเปรียบเทียบอย่างครบถ้วน

3 นาที glossary
FAQ

คุณมีคำถาม ?

ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นตราสารการลงทุนประเภทหนึ่งที่รวบรวมสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ และติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือภาคตลาดเฉพาะ ETF มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้น

เพื่อซื้อ ETF คุณจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทำการวิเคราะห์และเลือก ETF ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ผู้ลงทุนมือใหม่ควรศึกษาความรู้ที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน

เป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขาย ETF เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ มูลค่าของ ETF อาจลดลง เนื่องจากราคาหุ้นของ ETF อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ใช่ คุณสามารถลงทุนใน ETFs ได้ด้วยตัวคุณเอง มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับหุ้น และสามารถซื้อและขายได้ผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มีหลายแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขาย ETF และแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย ETF ได้แก่ ช่วงของ ETF ที่มีอยู่ ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน ความสะดวกในการใช้งาน และคุณสมบัติเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก