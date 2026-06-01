Napětí v Íránu roste ⚠️

Íránské úřady uvedly, že zaútočily na americkou leteckou základnu po víkendových amerických úderech na íránské vojenské cíle. Kuvajt oznámil, že byl také zasažen, navzdory křehkému příměří a diplomatickým snahám ukončit tříměsíční konflikt.
Ceny ropy Brent rostou na 95 USD po posledních útocích, přičemž napětí podpořily i kroky Izraele, který nařídil přesun vojáků hlouběji do Libanonu proti íránsky podporovanému hnutí Hizballáh. Konflikt byl tak znovu oživen americko-izraelskou vojenskou aktivitou proti Íránu.
Americký prezident Donald Trump zopakoval, že věří, že Teherán chce dosáhnout dohody, avšak naděje na průlom zmírnila vyjádření íránských úředníků kritizujících „neustále se měnící“ americké stanovisko. Íránský ministr zahraničí uvedl, že porušení příměří na jedné frontě je porušením na všech frontách a odpovědnost nesou USA a Izrael.
Navzdory příměří, které platí od začátku dubna, Írán a USA sporadicky vyměňovaly útoky, přičemž Pakistan se snažil zprostředkovat trvalou mírovou dohodu. Americké vojenské síly během víkendu zasáhly íránské protivzdušné obrany, pozemní řídicí stanici a dva drony, které ohrožovaly lodě po „agresivních íránských akcích“. Íránské Islámské revoluční gardy oznámily, že cílení na americkou základnu bylo reakcí na útok na jih Íránu.
Kuvajt aktivoval své protivzdušné obrany a odsoudil íránské raketové a dronové útoky, které podle něj ohrožovaly snahy o snížení napětí. Americké síly zachytily dva íránské balistické rakety mířící na americké jednotky v Kuvajtu.
Graf OIL (H1)
Zdroj: xStation05
