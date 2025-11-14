Páteční propad trhů 🚨

Pátek 14. listopadu se ukázal být dnem hlubokého vystřízlivění na globálních finančních trzích. S tím, jak se zhoršila investorská nálada, sledujeme masivní výprodej prakticky všech tříd aktiv – od akcií přes komodity až po kryptoměny, což signalizuje významný posun v přístupu investorů k riziku.
Nálada na trzích balancuje na ostří nože, zatímco se americké burzy připravují na otevření po krvavém výprodeji v Evropě a Asii. Klíčová otázka pro investory zní: bude otevření Wall Street bodem kapitulace – kdy panické výprodeje dosáhnou dna a přeprodané podmínky spustí nákupní obrat – nebo převládne slabost a výprodej se ještě prohloubí?
Zdroj: xStation
Akciové trhy zažívají jeden z nejsilnějších výprodejů od dubna, kdy investory zasáhla cla Donalda Trumpa. Poklesy futures na S&P 500 a NASDAQ 100 pramení z kombinace fundamentálních a makroekonomických faktorů:
-
Technologický a AI sektor zůstává pod tlakem – rostoucí pochyby o ocenění firem a reálných výnosech z miliardových investic do umělé inteligence vyvolávají prodejní tlak, zejména u společností jako Nvidia, Broadcom a AMD.
-
Slábnoucí očekávání ohledně snižování sazeb Fedu – pravděpodobnost prosincového snížení klesla z 95 % na přibližně 50 % – v kombinaci s jestřábím tónem centrální banky zvyšují averzi k riziku.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Trhy navíc reagují na politickou a makroekonomickou nejistotu. Historicky dlouhé uzavření americké vlády způsobilo zpoždění ve zveřejňování klíčových dat, což ztěžuje hodnocení stavu ekonomiky. Ve Velké Británii oslabuje libru nejistota ohledně financování fiskálního schodku. Slabší data z Číny – průmyslová výroba vzrostla jen o 4,9 % meziročně, což je nejpomalejší tempo za posledních 14 měsíců – dále zvyšují globální obavy.
Současný výprodej vede k růstu indexu volatility VIX a k rotaci kapitálu z růstových akcií do defenzivnějších aktiv. Z krátkodobého hlediska zůstávají trhy opatrné. Další poklesy jsou možné, pokud se objeví nové negativní makro signály nebo pokud Fed udrží jestřábí postoj. Investoři by měli zvážit snížení expozice vůči růstově orientovaným a kapitálově náročným technologickým firmám a zvýšit podíl aktiv méně citlivých na měnovou politiku, přičemž by měli sledovat další makrodata a komunikaci centrálních bank.
Dnešní seance však není standardní, protože ani tradiční „bezpečné přístavy“, jako je zlato, nezaznamenávají lepší vývoj. Zlato aktuálně klesá o 2 % a propadlo se pod 4 100 USD za unci.
Dalším problémem je Bitcoin, který dnes oslabuje o 5 % a klesl pod hranici 95 000 USD. Jde o nejhlubší pokles této kryptoměny od začátku roku, kdy ztratil 33 % ze svého předchozího maxima. Aktuálně BTC odepsal již 25 % od vrcholu z počátku října.
Nejnovější vlna výprodejů výrazně zasahuje zejména Bitcoin, který téměř smazal všechny letošní zisky.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Investování do měn
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Forex a trh s úrokovými sazbami
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)
Sója na 15měsíčním maximu díky zprávě USDA a optimismu ohledně obchodu mezi USA a Čínou 📈
Quantum Computing po výsledcích: Kvantový průlom?
Krypto novinky: Bitcoin se snaží zastavit výprodej 📌 ETF fondy vyvíjejí tlak na kryptoměny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.