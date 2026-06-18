Börse Aktuell: Fed überrascht mit restriktivem Kurs - Markt News zu Aktien, Devisen und Rohstoffen

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% belassen. Es war bereits die vierte Sitzung in Folge ohne Zinsschritt.

Für die Märkte deutlich wichtiger waren jedoch die neuen Wirtschaftsprognosen. Der aktualisierte Dot-Plot zeigte insbesondere für 2026 einen restriktiveren Ausblick. Fed-Chef Kevin Warsh unterstrich diesen Kurs und machte deutlich, dass die Bekämpfung der Inflation weiterhin oberste Priorität hat.

Zusätzlich wurde die Fed-Mitteilung deutlich gestrafft. Frühere Hinweise auf mögliche Zinssenkungen wurden vollständig entfernt. Warsh kündigte außerdem Änderungen bei der Darstellung von Wirtschaftsdaten und Prognosen an, bezeichnete das aktuelle Zinsniveau jedoch weiterhin als "eher restriktiv".

Ein Großteil der Fed-Mitglieder erwartet inzwischen höhere Zinsen als noch im März. Die mittlere Prognose für den Leitzins Ende 2026 stieg auf 3,8%. Neun von zwölf FOMC-Mitgliedern rechnen sogar mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Als Gründe werden der robuste Arbeitsmarkt und steigende Inflationsrisiken, insbesondere durch jüngste Energieschocks, genannt.

Markt News: Neuseelands Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Positive Markt News kamen aus Neuseeland. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal 2026 um 0,8% im Quartalsvergleich nach zuvor 0,5%. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft um 1,5% zu und übertraf damit die Markterwartungen von 1,1%. Die überraschend starken Konjunkturdaten erhöhen die Erwartungen an weitere Zinsschritte der Reserve Bank of New Zealand. Davon profitierte auch der Neuseeland-Dollar, der sich nach den jüngsten Verlusten gegenüber dem US-Dollar erholen konnte.

Geopolitik sorgt für Hoffnung an den Finanzmärkten

Für Aufmerksamkeit sorgten Berichte über eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten sollen ein Memorandum of Understanding für einen sofortigen Waffenstillstand unterzeichnet haben. Die offizielle Unterzeichnung ist für Freitag in Genf vorgesehen. Das Abkommen sieht unter anderem die schrittweise Aufhebung von Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und die Wiederaufnahme iranischer Ölexporte vor. Zusätzlich soll ein Wiederaufbaufonds im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar eingerichtet werden. Die Gespräche über die Sicherheit und Verwaltung der Schifffahrtswege in der Straße von Hormus sollen ebenfalls intensiviert werden.

Börse Aktuell: S&P 500 und Nasdaq nach Fed unter Druck

Die restriktiven Signale der Fed belasteten die Wall Street deutlich. Der S&P 500 verlor am Mittwoch 1,2%, während der Nasdaq um 1,34% nachgab. Auslöser waren sowohl die Aussagen der Fed als auch ein kräftiger Ausverkauf am US-Anleihemarkt. Am Donnerstag zeigt sich jedoch eine Gegenbewegung. Die Futures auf den S&P 500 steigen um 1,4%, während die Nasdaq-Futures 1,8% zulegen. Auch die asiatischen Märkte präsentieren sich stabil. Besonders stark entwickelte sich der Technologiesektor. Der südkoreanische KOSPI überschritt erstmals die Marke von 9.000 Punkten. Unterstützt wurde die Rally durch Technologiewerte wie SK Hynix, deren Aktien nach Fortschritten bei modernen HBM4E-Speicherlösungen um mehr als 3% zulegten. Japans Nikkei 225 gewann ebenfalls nahezu 2%.

Markt News am Devisenmarkt

Der US-Dollar profitierte unmittelbar von den Aussagen der Fed. Der Dollar-Index legte nach der Pressekonferenz deutlich zu. Im Fokus steht weiterhin der japanische Yen. Nach der Zinserhöhung der Bank of Japan auf 1% in der vergangenen Woche verschärft sich gemeinsam mit der restriktiven Fed die globale Liquiditätslage. Das Währungspaar EUR/USD fiel von 1,16 auf 1,15 zurück. Gleichzeitig stieg USD/JPY über die wichtige Marke von 160,5.

Öl und Gold reagieren auf neue Markt News

Die Ölpreise gerieten deutlich unter Druck. Anleger rechnen mit einer raschen Rückkehr iranischer Ölexporte auf den Weltmarkt. Brent-Öl setzt seinen Abwärtstrend fort und notiert aktuell unter 78 US-Dollar je Barrel. Gold reagierte zunächst negativ auf die restriktiven Signale der Fed und gab die Gewinne der Vorwoche vollständig ab. Zeitweise fiel der Goldpreis auf 4.250 US-Dollar je Unze. Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch eine Erholung ein. Sinkende Ölpreise und die Einschätzung, dass Fed-Chef Kevin Warsh weniger restriktiv auftrat als befürchtet, unterstützten die Nachfrage nach dem Edelmetall. Gold nähert sich damit wieder der Marke von 4.321 US-Dollar je Unze.

Fazit: Börse Aktuell bleibt von Fed und Geopolitik geprägt

Die wichtigsten Markt News des Tages werden weiterhin von der US-Notenbank und geopolitischen Entwicklungen bestimmt. Während die restriktive Haltung der Fed kurzfristig Druck auf Aktien und Gold ausübte, sorgen Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten für neue Impulse an den Finanzmärkten. Anleger dürften daher in den kommenden Tagen besonders auf weitere Aussagen der Fed sowie auf die Entwicklungen rund um das Iran-Abkommen achten.

SO SEHEN SIEGER AUS!