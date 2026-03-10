PER ou PEA : préparer la retraite ou financer d’autres projets ?

Avant de choisir entre PER ou PEA, il faut définir l’objectif de l’épargne.

Le PER est conçu pour préparer la retraite. Les versements permettent de constituer un capital ou un revenu complémentaire pour la fin de carrière. L’épargne est donc pensée pour un horizon long.

Le PEA poursuit une logique différente. Il permet d’investir sur les marchés actions européens dans une perspective de capitalisation à moyen ou long terme.

PER PEA Finalité principale Préparer la retraite Investir sur les marchés actions Horizon naturel Long terme Moyen ou long terme Utilisation de l’épargne Revenus futurs Capitalisation

Le PER sert avant tout à préparer la retraite.

Le PEA s’inscrit dans une logique d’investissement patrimonial.

PER ou PEA : déduction fiscale immédiate ou exonération des gains ?

La fiscalité constitue l’une des principales différences entre les deux produits.

Le PER offre un avantage fiscal dès le versement. Les sommes versées peuvent être déduites du revenu imposable dans certaines limites. L’imposition intervient ensuite lors de la sortie.

Le PEA fonctionne de manière inverse. Les versements ne sont pas déductibles. En revanche, les gains réalisés bénéficient d’une fiscalité allégée après cinq ans de détention selon les règles de fiscalité du PEA.

Aspect fiscal PER PEA Avantage principal Déduction à l’entrée Exonération sur les gains Moment de l’avantage Au versement À la sortie Logique fiscale Réduction d’impôt immédiate Optimisation de la performance

PER ou PEA : quels supports d’investissement et quel niveau de risque ?

Les deux enveloppes donnent accès à des supports différents.

Le PER peut contenir des fonds en euros et des unités de compte. La part investie sur les marchés peut évoluer dans le temps selon la stratégie choisie.

Le PEA est orienté vers les marchés actions. Il permet d’acheter des actions européennes ou des ETF éligibles au PEA. Le rendement du PEA dépend donc directement de l’évolution des marchés.

Le PEA PME permet également d’investir dans des entreprises de taille intermédiaire via des actions PEA PME.

Critère PER PEA Supports Fonds en euros et unités de compte Actions et ETF Exposition aux actions Ajustable Directe Volatilité Variable Dépend des marchés Gestion Libre ou pilotée Libre ou PEA en gestion pilotée

Le PER permet d’ajuster progressivement le risque tandis que le PEA implique une exposition plus directe aux marchés actions.

PER ou PEA : quelle disponibilité de l’épargne ?

La disponibilité du capital constitue une différence importante.

Le PER est généralement conservé jusqu’à la retraite. La loi prévoit quelques cas de déblocage anticipé, mais l’épargne reste majoritairement immobilisée jusqu'à la retraite.

Le PEA offre plus de flexibilité. Les retraits du PEA deviennent possibles après cinq ans tout en conservant les avantages fiscaux.

Le PER sécurise une épargne retraite, tandis que le PEA permet de mobiliser le capital plus facilement.

PER ou PEA : quels plafonds et quelles contraintes réglementaires ?

Les règles de versement diffèrent également.

Le plafond de versement du PEA est de 150 000€. Ce plafond limite le capital total pouvant être investi dans le plan. Il peut s'étendre à 225 000€ dans le cas d'une ouverture simultanée d'un PEA PME.

Contrairement au PEA, le PER ne fixe pas réellement de plafond de versement. La limite concerne surtout l’avantage fiscal. Les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus professionnels de l’année précédente. En 2026, cela correspond à un plafond compris entre environ 4 710 € minimum et 37 680 € maximum pour un salarié. Il reste toutefois possible de verser davantage sur le PER, mais la part dépassant ce plafond ne sera simplement pas déductible fiscalement.

Limite principale PER PEA Type de plafond Déduction fiscale Montant investi Impact Optimisation fiscale Limitation du capital

PER ou PEA : quels frais et quel impact sur la performance ?

Les frais peuvent réduire significativement la performance à long terme.

Les frais d’un PEA peuvent inclure des frais de courtage, de gestion ou de conservation. À noter que depuis la loi Pacte de 2019, certains frais sont plafonnés afin de mieux protéger les épargnants. Par exemple, les frais d’ouverture sont limités à 10 €, les frais de tenue de compte à 0,4 % par an et les frais de transaction en ligne à 0,5 % du montant de l’ordre.

Un transfert de PEA permet de changer d’établissement tout en conservant l’antériorité fiscale. Cette opération peut engendrer des frais supplémentaires, mais qui sont remboursés par les meilleurs PEA.

Le PER comporte aussi plusieurs types de frais, notamment des frais de gestion, des frais d’arbitrage ou encore des frais sur versement selon le contrat.

Comparer ces coûts reste indispensable avant toute ouverture.

Le choix entre un PER (Plan d’Épargne Retraite) et un PEA (Plan d’Épargne en Actions) dépend principalement de votre situation fiscale, de votre horizon d’investissement et de vos objectifs patrimoniaux. Ces deux enveloppes d’investissement répondent à des logiques différentes.

Choisir le PER si votre fiscalité est élevée

Le PER est particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés. Les versements peuvent être déduits du revenu imposable dans certaines limites, ce qui permet de réduire immédiatement l’impôt à payer.

Par exemple, un contribuable imposé dans la tranche marginale à 30 % ou 41 % peut bénéficier d’une économie d’impôt significative lors des versements. En contrepartie, l’épargne reste généralement bloquée jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Choisir le PEA pour investir en actions sur le long terme

Le PEA est conçu pour investir sur les marchés actions, notamment via des actions européennes ou des ETF. Contrairement au PER, il ne procure pas d’avantage fiscal à l’entrée.

Son principal intérêt apparaît après cinq ans de détention : les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux restent dus). Le PEA constitue donc un outil efficace pour faire fructifier un capital sur le long terme.

Adapter son choix à ses besoins de liquidité

La liquidité est également un critère important. Le PEA devient relativement flexible après cinq ans, puisque les retraits sont possibles sans clôturer le plan.

À l’inverse, le PER est davantage orienté vers la préparation de la retraite, avec une épargne généralement indisponible avant cette échéance.

PER et PEA : deux outils complémentaires

Dans de nombreux cas, PER et PEA peuvent être combinés dans une stratégie patrimoniale. Le PER permet d’optimiser la fiscalité et de préparer la retraite, tandis que le PEA offre une exposition aux marchés actions pour développer son capital sur le long terme.